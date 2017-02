Missionare des Psychedelic-Rock

Mit ihren komplexen, psychedelischen Stücken und aufwendigen Bühnenshows haben Pink Floyd die Rockmusik in den 70er und 80er Jahren entscheidend geprägt. Die Band „The Australian Pink Floyd Show“ will diese Konzerterlebnisse so originalgetreu wie möglich wiedererlebbar machen. Am 29. März tritt sie in Braunschweig auf. Mit Keyboarder Jason Sawford sprach Timon Libske über Treffen mit den Musikern von Pink Floyd, seine Lieblingsstücke und Drogen in der Rockmusik.

Warum covern Sie eigentlich gerade Pink Floyd?

Ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Ich war damals, genau wie meine Bandmitglieder, großer Pink-Floyd-Fan, aber es gab noch keine Coverband. Also beschlossen wir, selber eine zu gründen, um dort unsere Erfahrungen einfließen zu lassen und diese großartige Musik zu spielen.

Haben Sie schon Mitglieder der Originalband getroffen?

Ja, zum Beispiel den Sänger und Gitarristen David Gilmour, den Keyboarder Richard Wright und vor einigen Jahren auch Nick Mason (Schlagzeuger, Anm. d. Red.).

Wie finden die Ihre Show?

Sie sagten, dass sie unser Konzert sehr genossen haben. Als wir uns persönlich trafen, haben wir uns sehr gut verstanden.

Pink Floyd wird oft mit Drogen in Verbindung gebracht. Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen?

Es besteht im Allgemeinen immer ein Zusammenhang zwischen Rock-and-Roll und Drogen. Ich und der Rest der Band nehmen aber keine – wir trinken nur Bier. Aber ich kann die Frage verstehen, denn damals war die Musikwelt sehr psychedelisch. Nichtsdestotrotz ist es einfach gute Musik.

Sie haben Konzerte in der ganzen Welt gegeben: Wo gibt es die größten Pink-Floyd-Fans?

Ich glaube, Pink Floyd ist überall bekannt. In Amerika, Europa und speziell in Deutschland ist das Publikum bei uns am größten.

Was glauben Sie: Was macht die Musik nach so vielen Jahren immer noch so attraktiv?

Ich glaube, es ist eine lyrische, tiefgehende Musik, die vielen Leuten immer noch sehr gefällt.

Ist es nicht fad, nur zu covern, statt eigene Songs zu spielen?

Ich liebe es einfach, diese Musik zu spielen. Wir covern Pink Floyd ja schon seit vielen Jahren, und ich genieße es immer noch.

Die Tickets für ihr Konzert sind nicht die günstigsten. Was werden Sie dem Publikum bieten?

Es ist eine große Show. Es gibt viele Spezial- und Lichteffekte. Wir wollen genau dasselbe Bühnenbild wie Pink Floyd bieten.

Was ist Ihr Lieblingslied von Pink Floyd?

Da gibt es viele gute Lieder. Ich mag es am meisten, „Shine On You Crazy Diamond“ zu spielen, da es am Anfang des Liedes einen schönen Keyboardteil gibt.

Nicht „Another Brick in the Wall“?

Ja, das ist natürlich auch ein guter Song, aber ich bevorzuge eher Lieder mit einem guten Keyboardteil.

Wann: Mittwoch, 29. März, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Braunschweig

Karten: ab 52,50 Euro auf konzertkasse.de oder unter (0531) 1 66 06