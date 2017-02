Der Tiger auf dem Meeresgrund

Braunschweig. Spaß haben, zuhören, Herausforderungen annehmen – es gibt wenig, was wichtiger für die Charakterbildung von Jugendlichen ist. Genau das versprechen die Kinder- und Jugendtheatertage, die vom 13. bis 24. Februar zum fünften Mal vom Lot-Theater veranstaltet werden. Das Angebot ist vielseitig: Vier Gastgruppen wollen fantasievoll und poetisch mit Schauspiel, Tanz, Musik und Text arbeiten.

„Fisch mich nicht“: Das Festival beginnt am Montag mit der musikalischen Collage „Fisch mich nicht: Meerjungmannfrau sucht Vollkommenheit“ für Jugendliche ab 14 Jahren. Warum denkt die kleine Meerjungfrau eigentlich, dass sie ihre Flossen und ihre Stimme hergeben muss, um einem Prinzen zu gefallen? Die Braunschweiger Gruppe Agentur T will mit ihrem Stück die Sehnsucht nach körperlicher Perfektion hinterfragen. Die Künstler verarbeiten dabei eigene Erinnerungen und Tagebucheinträge sowie Gespräche mit Kindern und Jugendlichen.

Aufführungen am 13. Februar, 19Uhr, 14. Februar, 10 Uhr, 15. Februar, 9.30 und 11 Uhr.

„Le Tigre et la Mer“ : Die Kompanie Kaleidoskop will mit einer Erzählung zu Musik und Bildern ein „Kopfkino“ für Kinder ab 8 Jahren erzeugen. Die Geschichte handelt von einer ungewöhnlichen Begegnung vier unterschiedlicher Charaktere: eines Tigers, der am Meeresboden gefangen ist, eines Mädchens, dessen Spuren sich auflösen, einer Frau, die weise Worte in die Luft pustet, und eines Wassermanns, der besessen nach etwas sucht.

Karten gibt es noch für die Aufführung am 18. Februar, 15 Uhr.

„All about nothing“: Die Performancegruppe „Pulk Fiktion“ will Zuschauern ab 12 Jahren die sozialen Machtstrukturen einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft veranschaulichen. Kinder und Jugendliche, die in Armut leben, stehen im Mittelpunkt der Aufführung.

Aufführungen am 20. Februar, 10 Uhr, und 21. Februar, 9.30 und 11 Uhr.

„Nimmer“: Die George-Tabori-Preisträgerin Antje Pfundtner beschäftigt sich mit dem Verschwinden von Menschen und Gegenständen. Ihre Choreographie besteht aus Bewegung, Sprache, Musik und Objekten in erzählerischen und räumlichen Konstruktionen. Die Inszenierung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Aufführungen am 23. Februar, 10 und 19 Uhr. Karten für alle Veranstaltungen unter (0531) 17303 oder auf der Homepage des Lot-Theaters für 15, ermäßigt 5 Euro.