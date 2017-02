Stunts auf zwei Rädern

Auf der Motorradmesse in Wolfsburg wird es spektakulär. Foto: Veranstalter

In Wolfsburg kommen Motorrad-Fans voll auf ihre Kosten. Einige Modelle werden zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Reichlich Action verspricht die Stuntshow mit dem Motorradakrobaten Axel Winterhoff auf der Motorradmesse in Wolfsburg. Überdies werden Demonstrationen von Schräglagentrainings werden die Besucher in Erstaunen versetzen.

Doch damit nicht genug: Bis in den letzten Winkel wird der Congress-Park am Wochenende von glänzendem Lack und Chrom erstrahlt werden. Viele neue Motorräder diverser Marken werden auf der Motorradmesse in Wolfsburg erstmals vorgestellt. Auch Elektrobikes und allerhand Zubehör und Sicherheitskleidung sind dabei.

Gute Nachrichten auch für Motorradfans auf der Suche nach einem neuen Bike oder vielleicht einem Projekt zum Schrauben sind: Wie auch letztes Jahr gibt es wieder eine eigene Halle für Gebraucht-Motorräder, die erworben werden können. Etwa 70 Bikes, teils aus privater, teils aus gewerblicher Hand, stehen dort zum Verkauf.