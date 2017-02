Chris de Burgh kommt in die Stadthalle

Der irische Sänger macht im Mai Halt in Braunschweig und verspricht in seinem Programm eine Mischung aus alten und neuen Songs.

Auf seiner Deutschlandtour macht Chris de Burgh am Samstag, 11. Mai, Halt in der Braunschweiger Stadthalle.

Die Tournee trägt denselben Namen wie sein 21. Studioalbum: „A Better World“. Und der irische Sänger will den Namen zum Programm machen. Die überraschend rockige Single „Bethlehem“ setzt das Weltgeschehen in poetischen Bezug zu diesem Schlüsselort der biblischen Erzählung. Im Song „Homeland“ macht er die Flüchtlingsthematik zum Mittelpunkt und versucht sich als lyrischer Gegenwartschronist.

Allerdings kündigt der Veranstalter auch: Die Shows von Chris de Burgh wären natürlich nicht rund, wenn er nicht auch seine größten Hits wie „The Lady In Red“, „Missing You“ oder „Don’t Pay The Ferryman“ sowie „High On Emotion“ spielen würde. Die Zuschauer können sich also auf Potpourri alter und neuer musikalischer Schaffenskraft gefasst machen.

Wann: Samstag, 11. Mai, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Braunschweig

Karten: auf konzertkasse.de unter der Tickethotline (0531) 16606 oder auf paulis.de