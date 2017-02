Die Schönheit Vietnams

Vietnam entwickelte sich in den letzten Jahren rasant. Über zwei Jahre hinweg haben die beiden Reisejournalisten Petra und Gerhard Zwerger-Schoner die „Perle Indochinas“ bereist. Ihre Eindrücke und Erlebnisse präsentieren sie in einer Multimediashow im BZV-Medienhaus. Die virtuelle Reise nach Vietnam wird dabei von mehreren Filmszenen unterstützt.

Sagenumwobene Landschaften, alte Kulturschätze und Lebensart der Vietnamesen machen das Land vielfältig. In der Metropole Saigon im Süden startet die Reise und führt über die entlegensten Winkel des Landes bis zur alten, noch sehr traditionell gebauten Hauptstadt Hanoi. Die weiten Strände der „Smaragd Insel“ Phu Quoc, das saftig grüne Mekong Delta mit seinen schwimmenden Märkten, die weißen Sanddünen bei Mui Ne, das zentrale Hochland, die Gassen der Schneiderstadt Hoi An, die alte Kaiserstadt Hue, die malerische Halong-Bucht oder die farbenprächtigen Volksstämme im Bergland nahe der chinesischen Grenze sind nur ein Auszug der vielen Höhepunkte entlang der Reiseroute. Neben ihren ganz persönlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen präsentieren Petra und Gerhard Zwerger-Schoner ein visuelles Bild Vietnams. Nicht zuletzt zeigen sie Erinnerungen an die Menschen auf ihrem Weg.