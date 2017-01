Romeo und Julia eiskalt

Szene aus der romantischen Show „Believe“. Foto: Holiday on Ice

Braunschweig „Holiday on Ice“ kommt vom 3. bis 5. Februar mit fünf Vorstellungen in die Braunschweiger Volkswagen-Halle.

Die neue „Holiday on Ice“-Show „Believe“ ist am Wochenende fünf Mal in Braunschweig zu erleben. Es handelt sich um eine moderne Adaption von Shakespeares Klassiker „Romeo und Julia“.

Die Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und Intrigen spielt sich komplett auf dem Eis ab. Sie verbindet anmutigen bis athletischen Eiskunstlauf mit einer romantischen Geschichte über zwei Liebende aus Welten, die sich feindlich gegenüberstehenden. Dabei trifft eine industrielle, von Maschinen geprägte Unterwelt auf eine glamouröse Gegenwelt. Musik und spektakuläre Licht- und Soundeffekte sollen die Gefühle zusätzliche in Wallung bringen. Anders als in Shakespeares Tragödie gibt es ein Happy End.

Mit mehr als 328 Millionen Besuchern gilt „Holiday on Ice“ als die beliebteste Eisshow der Welt. Sie arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung 1943 – einer kleinen Hotelshow in den USA – handelt es sich heute um ein global agierendes Unternehmen. Bereits im Jahr 1951 feierte „Holiday on Ice“ seine Europa- und Deutschland-Premiere.

Wann: Freitag, 3. Februar, 19 Uhr, Samstag, 13, 16.30 und 20 Uhr, Sonntag, 14 Uhr

Wo: Volkswagenhalle Braunschweig

Eintritt: Karten ab 31 Euro (ermäßigt 16 Euro) gibt es u.a. unter konzertkasse.de oder (0531) 1 66 06.