Zwischen Leistungssport und Comedy

Braunschweig Dieter Baumann macht am 3. Februar Sportler-Kabarett in Wolfenbüttel.

1992 gewann er bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Goldmedaille im 5000 Meter-Lauf. Unter dem Titel „Dieter Baumann, die Götter und Olympia“ gewährt der prominente Ex-Sportler am Freitag Einblicke in die Höhen und Tiefen seiner Karriere.

Der 51-Jährige erzählt Geschichten aus dem olympischen Dorf, erzählt von Begegnungen in Kenia, auf den Fidschi Inseln und von der Schwäbischen Alb, seiner Heimatregion.

Nach dem Ende seiner Sportlerlaufbahn arbeitete Baumann zunächst als Trainer und Buchautor. Seit 2009 macht er auch Kabarettprogramme.

Mittlerweile bezeichnet sich das frühere Lauf-As „als den größten Comedian unter den Läufern oder auch den besten Läufer unter den Comedians“.

Wo: KuBa-Kulturhalle, Lindener Straße 15, Wolfenbüttel

Wann: Freitag, 3. Februar, 20 Uhr

Eintritt: 17 Euro