Das faszinierende Spiel mit dem Wind

Noch ist es zu kalt. Zu kalt für einen Segeltörn auf den Gewässern in unserer Region: Südsee, Allersee, Salzgittersee oder Tankumsee. Für alle reinen Spaßsegler heißt es also noch etwas warten, bis die Boote wieder zu Wasser gelassen werden. Die echten Sportsegler zieht es dagegen zum Trainieren zurzeit in die Ferne – nach Spanien etwa, auf die Reviere rund um Barcelona oder Valencia.

Eine davon ist Frederike Westphalen. Seit ihrem siebten Lebensjahr – einem Schnupperkurs in Segeln in Wolfsburg – segelt die 17-Jährige aus Isenbüttel für den Wolfsburger Yacht Club Allertal. Mit neun Jahren wurde sie in den niedersächsischen Kader berufen, mittlerweile ist sie Mitglied im Bundeskader.

„Einen Lauf perfekt zu segeln, geht nicht. Es gewinnt der, der am wenigsten Fehler macht.“ Frederike Westphalen aus Isenbüttel segelt seit mehr als zehn Jahren.

Die ambitionierte Seglerin wohnt direkt am Tankumsee, genau dort, wo sich in den wärmeren Monaten die Segelboote tummeln. Ein Traum. Doch für sie ist das Gewässer längst zu klein geworden – die Gymnasiastin ist schon bei Welt- und Europameisterschaften an den Start gegangen. Ihr Ziel: Bundesliga-Segeln.

Schmunzelnd erzählt sie: „Das Ausmaß war so nicht geplant – und auch nicht, dass Wasser eine so tragende Rolle in meinem Leben einnehmen würde.“ Aber das „Spiel mit dem Wind“ habe sie einfach immer wieder fasziniert. Ein Spiel, das für all die, die sich erst im Erwachsenenalter aufs Boot wagen, zu einer echten Herausforderung wird.

Frederike segelt zurzeit mit der Berlinerin Sophie von Waldow zusammen: „Wir sind wie Geschwister“. Und das nicht ohne Grund, denn: „Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Wir müssen Vertrauen haben. Die Abläufe müssen passen.“ Jede Entscheidung fällt gemeinsam, jede Reaktion, wenn der Wind sich dreht, geht nur im Team. Die beiden starten aktuell in der 420er-Klasse. Dabei handelt es sich um eine Zweimannjolle für Jugendliche und Erwachsene – gekennzeichnet durch ein Trapez und einen Spinnaker (das Vorsegel).

Wenn die Isenbüttelerin über das Segeln spricht, leuchten ihre Augen, ihre Hände wirbeln durch die Luft – man spürt förmlich die Vorfreude. Bald geht es auch hierzulande wieder los. „Dann sehe ich alle wieder“, freut sich die 17-Jährige. Viele Kontakte in der ganzen Welt seien durch das Segeln entstanden. „Und mein Englisch hat sich deutlich verbessert“, erzählt Frederike.

Ähnlich wie ihr geht es Lena Siemann. Die 17-Jährige aus Wolfsburg begann 2010 mit dem Segeln und feierte zunächst in der Klasse „Laser 4.7“ – einer Einhand-Jolle – Erfolge. Doch vor zwei Jahren entschloss sie sich, etwas „Schnelleres auszuprobieren“, wie sie es nennt. Seither startet sie als Steuerfrau gemeinsam mit Vorschoterin Ann-Zoë Riethmeister in einer 29er-Jolle.

Stehen Trainingslager an, treffen sich die Mädchen an den Wochenenden oft auf dem Berliner Wannsee. Das große Ziel der Wolfsburgerin: die 49er, also der Start in der olympischen Bootsklasse. „Das wäre schon ziemlich cool“, sagt Lena leicht verträumt.

Ihre kleine Schwester Josefine hat sie mit dem Segelfieber bereits angesteckt: Die 13-Jährige segelt in der Bootsklasse der Jüngsten, der Optimisten, kurz „Opti“, und damit bereits in der Einsteigerklasse für den Regattasport.

Regatta – ja, genau darum geht es irgendwann. Frederike Westphalen erklärt: „Wie gut ein Lauf bei einer Regatta ist, hängt zu 60 Prozent vom Start ab – der ist die größte Herausforderung. Mehr als 100 Boote gehen ins Rennen. Du musst schauen, dass du gut rauskommst. Keiner macht Platz, alle wollen das Feld hinter sich lassen. Wird der Start abgebrochen, spürt man das Adrenalin richtig. Man steht total unter Strom.“

Auf dem Wasser sei dann Strategie oder Kraft gefragt – je nach Windlage. „Bei weniger Wind müssen Segler mehr auf Strategie setzen. Ist der Wind stark, zählen Kraft und Technik“, erklärt die junge Frau – und was für den Anfänger so unendlich schwer ist, klingt plötzlich so einfach. Aber immerhin sagt sie auch: „Einen Lauf perfekt zu segeln, geht nicht. Es gewinnt der, der am wenigsten Fehler macht.“

Meist reisen die Segler für eine Regatta bereits freitags an – die Sportler müssen das jeweilige Gewässer erproben: Wie ist es um die Strömung bestellt? Was macht der Wind? Die Segel müssen vermessen werden, es stehen Besprechungen an. „Wochenenden ohne das Segeln sind irgendwie seltsam“, findet Lena Siemann. Und bei Frederike Westphalen ist es keinen Deut anders. Sie selbst sagt über sich, dass sie ihr Segeln schon „mit sehr großem Ehrgeiz betreibe. Und fügt schelmisch an: Das Segeln, das viele in ihrer Freizeit betreiben, könne sie gar nicht machen: „Auf großen Booten werde ich seekrank.“

Loehr, Kerstin