Klassischer Höhepunkt

Hélène Grimaud bei ihrem Gastspiel 2015 in Braunschweig. Foto: Sierigk

Zwei große Namen der internationalen Klassikszene sind am Freitag, 27. Januar, in der Braunschweiger Stadthalle zu hören. Die argentinische Cellistin Sol Gabetta und die französische Pianistin Hélène Grimaud treten in der Reihe „Meisterkonzerte“ auf. Schon 2011 hatten die beiden Ausnahmekünsterlinnen das gemeinsame Album „Duo“ eingespielt. Diesmal stehen Arvo Pärts „Fratres“, Robert Schumanns fünf Stücke im Volkston, Claude Debussys Sonate für Cello und Klavier d-Moll und Johannes Brahms‘ Sonate für Cello und Klavier D-Dur auf dem Programm.