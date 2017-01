Ein Abend für Whitney

Der Kult um die charismatische Entertainerin und Pop-Legende Whitney Houston geht weiter. Auch fast vier Jahre nach ihrem Tod wird ihr musikalisches Erbe als wichtiger Teil der amerikanischen Popmusik gepflegt. Ihr Hit „I Will Always Love You“ wurde zu ihrem weltweit erfolgreichsten Lied. Das Tribute-Concert „One Moment In Time“ bietet allen Fans am Dienstag in Wolfsburg die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal live zu erleben.

Nya King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der gefragtesten Whitney-Interpretinnen. „Whitney Houstons Stimme, ihre unglaubliche Energie und Ausstrahlung haben mich schon seit meiner frühen Kindheit fasziniert“ sagt Nya King im Interview. Ihre Show „One Moment In Time“ erinnert an Whitneys musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits. Begleitet wird die in Zimbabwe geborene und jetzt in London lebende Nya King von einer Liveband, Chor und Dancecrew. Eine Multimediashow und eine originalgetreue Lichtshow ergänzen den Tribute.

Berger, Andreas