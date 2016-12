Silvesterpartys: Hier knallt’s in der Region

Gäste tanzen während der Silvesterparty 2014 in der Stadthalle in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt

Für Silvesterpartys gibt es keinen Last-Minute-Vorteil. Im Gegenteil, wer in öffentlichen Hallen feiern will, für den ist es jetzt schon fünf vor zwölf. Die Wolfenbütteler Kuba-Halle meldete am Freitag genau noch eine freie Karte für ihre Silvesterparty mit DJ Stefan.

Am meisten Chancen auf Tickets an der Abendkasse gibt es noch bei der Ü30-Party in der Wolfsburger Congress-Halle . Gäste ab 21 Jahren dürfen sich dort auf drei Tanzflächen tummeln zu Chartmusik, Discofox und modernen Clubbeats. Außerdem gibt es eine Chill-Lounge mit einem Finger-Food-Buffet. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 44 Euro mit Buffet, 24 Euro ohne Buffet.

Auch das Wolfsburger Hallenbad am Schachtweg mit seiner 80er- und 90er-Jahre-Party macht noch Hoffnung auf „Karten in begrenzter Anzahl“ an der Abendkasse. Für 15 Euro wird eine musikalische Zeitreise mit den DJs Simon & Jones unternommen. Außerdem gibt es einen Elektro-Floor im Kino mit Elektrolachs, Datasend und Zato. Auf Großleinwand ist der Sketch „Dinner for One“ zu sehen.

Restkarten ab 29,50 Euro gibt es auch noch für die große Silvesterparty in der Stadthalle Braunschweig . Hier wird auf verschiedenen Floors getanzt zu Musik von Schlager bis Club-Sounds, während im Hauptsaal die Band „Entertain us“ um Sänger und Moderator Markus Schultze Rock- und Indierock-Hits spielt.

In der Stadthalle Gifhorn sind noch Karten an der Abendkasse zu haben für die Silvesterparty um 21 Uhr mit dem Trio Scotland & Yard alias Morris Sharpe, Wolfgang Dietzmann und Fritz Ludwig. Sie spielen Jazz, Swing, Classic-Rock, Schlager und Beatles-Songs zum Tanzen. Dazu gibt es Getränke und Snacks. Die Karten kosten 55 Euro, darin ist eine Pauschale für eine Auswahl an Getränken enthalten.

Radio-ffn-Moderator Axel Einemann und DJ Lars Engel wollen ab 20.30 Uhr mit der Party- und Showband Atomic Playboys aus Hamburg bei der großen Silvesterparty im Bad Harzburger Kursaal für Stimmung sorgen. Dort gibt es noch Karten an der Abendkasse für 9 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder bis 14 Jahren.

In der Brunsviga in Braunschweig sind die Chancen auf Restkarten ab 26 Euro an der Abendkasse nur noch klein, zumindest für die Silvestershow „Drei vor Zwölf“ mit den Bands Pepperlane, Return of the Zuckerpuppen und Rhythm & Blues-Express. Aber ab 23 Uhr ist es bei freiem Eintritt jedermann erlaubt, mitzufeiern und zu den Klängen von DJane Soundschwester bis weit in den Neujahrsmorgen zu tanzen.

Wer nun nirgends mehr unterkommt, dem sei die Straßen-Walzer-Party in der Wilhelm-Bode-Straße, Ecke Heinrichstraße in Braunschweig empfohlen. Dort gibt es um Mitternacht Walzermusik frei Haus zum Mittanzen.