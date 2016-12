Klassischer Auftakt

Britisch geht’s beim Neujahrskonzert in Braunschweig und Gifhorn zu. In Wolfsburg wird’s wienerischer. Foto: Hübner

Die Wiener Philharmoniker haben Neujahrskonzerte mit ihren beschwingten Traditions-Auftritten im Wiener Musikverein weltweit populär gemacht. Das Staatsorchester Braunschweig hat den Ball aufgenommen und lädt mittlerweile in vielen Städten der Region dazu ein, sich mit populären Klassik-Hits aufs neue Jahr einzustimmen – und das mit wechselnden Programmen.

Wolfenbüttel: Barock beginnt der Reigen am Sonntag, 1. Januar, in der Wolfenbütteler Hauptkirche mit Werken unter anderem von Bach und Händel. Solisten sind Johanna Liberadzka (Harfe), Ekaterina Kudriavtseva (Sopran) und Martin Weller (Trompete). Beginn ist um 17 Uhr, Karten gibt es ab 23 Euro (Abendkasse).

Gihorn: „Pomp & Circumstance“ lautet das Motto des Neujahrskonzerts am Sonntag, 1. Januar, in der Stadthalle Gifhorn. Unter Leitung von Gerd Schaller werden herausragende Werke der englischen Klassik quer durch die Jahrhunderte gespielt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es ab 26 Euro. Solistinnen sind Veronique Miller (Mezzosopran) und Julia Mooreman (Sopran).

Braunschweig: Very British geht es auch am Montag, 2. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig zu. Das Programm entspricht dem Konzert in Gifhorn. Karten ab 26 Euro gibt es u.a. unter (0531) 1 66 06.

Bad Harzburg: Unter dem Motto „Bürgersinn“ stehen hier am Mittwoch, 4. Januar, beliebte Walzer, Märsche und Operettenmelodien aus Wien auf dem Programm. Gesangssolisten sind Katharina Göres, Matthias Stier und Werner Kraus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es gibt nur noch Restkarten.

Wolfsburg: Auch in Wolfsburg geht es am Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr, wienerisch zu. Wenige Restkarten unter (05361) 267338.

Salzgitter-Bad: Hier ist das Neujahrskonzert am 13. Januar bereits ausverkauft.