Bühnenzauber nonstop im Staatstheater

Während in vielen Betrieben zwischen Weihnachten und Silvester der See eher still ruht, bespielt das Braunschweiger Staatstheater allabendlich – und teils sogar nachmittags – alle seine Bühnen. Spannende Momente mit Puccinis großartig emotionaler Melodik und einer aus Scheinwerfern gestalteten Lichtdramatik sind etwa heute bei „Tosca“ im Großen Haus zu erleben. Im Kleinen Haus werden in Reinhild Hoffmanns Tanzstück „Jagd.Kampf.Rausch“ Grundkonstanten menschlicher Emotion durchgespielt.

Nicht minder dramatisch, aber verlegt ins heutige Amerika, stellen sich die Verwicklungen in Tracy Letts’ Schauspiel „Eine Familie“ dar, das morgen im Großen Haus zu sehen ist.

Dagegen konkurrieren am Freitag, 30. Dezember, Schillers Klassiker „Die Jungfrau von Orleans“ im Kleinen Haus und die unterhaltsame Geschichte der Comedian Harmonists im Großen Haus miteinander. Die Boygroup um Götz van Ooyen gibt auch all die bekannten Schlager aus den Goldenen Zwanzigern zum Besten.

Doppelvorstellungen bestimmen den Silvestertag. Im Kleinen Haus ist Yasmina Rezas längst auch aus dem Kino bekannte Komödie „Der Gott des Gemetzels“ um 16 und 19.30 Uhr zu sehen. Der Streit zweier Kinder entzweit hier – für die Zuschauer unterhaltsam – auch die Eltern.

Im Großen Haus wird um 14.30 und 19.30 Uhr Stephen Sondheims skurriles Musical „Sweeney Todd“ gezeigt, in dem sich ein einst zu Unrecht verbannter Barbier an seinen Richtern rächt – die Leichen verschwinden in Mrs. Lovetts Pastetenbäckerei.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter (0531) 1 23 45 67.

Berger, Andreas