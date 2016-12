Braunschweigs Wintertheater endet märchenhaft lustig

Maike Jacobs und Lars Bottmer in „Hänsel, Gretel, Frosch & Wolf“. Foto: Knuth

Braunschweig Für die letzten Vorstellungen im nostalgischen Spiegelzelt an der Martinikirche gibt es noch Karten.

Nach einem guten Monat Spielzeit mit eigenen Stücken wie der „Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“ und vielen Gastspielen geht das populäre Braunschweiger Wintertheater in dieser Woche zuende. Die gute Nachricht: Für die abschließenden Vorstellungen gibt es noch Karten.

Am 27. und 28. Dezember ist in dem gemütlichen Spiegelzelt auf dem Eiermarkt zunächst das Hamburger Trio „Bidla Buh“ zu erleben. Das mehrfach ausgezeichnete Ensemble macht Musik-Comedy im Stil der 1920er und 1930er Jahre. Dabei soll es auch noch ein wenig weihnachtlich zugehen. Bidla Buh setzen sich zusammen aus den Musikern und Comedians Hans Torge Bollert (Gesang und gestopfte Trompete), Olaf Klindtwort (Gitarre und Refrain-Gesang) sowie Jan-Frederick Behrend (Schlagwerk und Effekte). Stilvoll in Fräcke gewandet, verbindet das Trio Musikalität mit Witz und Charme.

Schnell zum Publikumsrenner wurde die neue Eigenproduktion „Hänsel, Gretel, Frosch & Wolf“ von Christian Eitner und Peter Schanz. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es jetzt noch vier Zusatzvorstellungen der Märchenparodie-Revue mit viel Musik und ein paar Anzüglichkeiten. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie Markus Schultze, Lars „Louie“ Bottmer, Kathrin Reinhard und Ronald Schober.

Bidla Buh spielen am 27. und 28. Dezember, jeweils um 19 Uhr

Hänsel, Gretel, Frosch & Wolf ist am 29. und 30. Dezember jeweils um 14.30 und 19 Uhr zu sehen

Karten ab 23 Euro gibt es im Vorverkauf unter wintertheater.de und gegebenenfalls an der Abendkasse