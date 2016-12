In der Hölle des IS

Sie wollten die Wurzeln ihres Glaubens erkunden und im Irak die Pilgerstätten der Jesiden besuchen. Doch als Düzen Tekkal und ihr Vater Seyhmus im August 2014 aus Hannover zu ihrer lange geplanten Reise aufbrechen, landen sie mitten in einem Krieg.

Am 3. August 2014 sind IS-Terroristen nachts in die jesidische Stadt Shingal eingefallen. Ganze Familien werden aus dem Schlaf gerissen und hingerichtet, innerhalb weniger Minuten werden aus Kindern Vollwaisen. Obwohl in Shingal jahrelang Jesiden mit Moslems friedlich Tür an Tür gelebt haben, macht der IS aus Nachbarn plötzlich Verräter.

Hunderte Flüchtlinge suchen in den Bergen Schutz, doch sie verdursten und verhungern. Düzen Tekkal und ihr Vater besuchen sie und werden zu Kriegsberichterstattern.

Am Mittwoch, 21. Dezember, stellt die Regisseurin ihre Doku „Háwar – Meine Reise in den Genozid“ im Universum-Filmtheater vor, auf Einladung von DGB, GEW sowie Arbeit und Leben Braunschweig.Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Düzen Tekkal arbeitet als freiberufliche Journalistin und Filmemacherin mit den Schwerpunkten Syrien und Irak unter anderem für ZDF, ARD und Stern TV. Sie gilt als Expertin für die Themen Jesiden, Islamismus und Salafismus. Mit den Erlösen aus dem Film „Háwar“ hat Tekkal den gemeinnützigen Verein Hawar.help für humanitäre Hilfe ins Leben gerufen. „Hawár“ ist das kurdische Wort für Hilfe.

Im Anschluss an die Vorführung steht Düzen Tekkal für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.