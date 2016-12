Ayke mit Orchester

Am Samstag, 29. April, steigt die elfte Ausgabe von „Pop meets Classic“ in Braunschweig. Diesmal wird auch der Helmstedter Songschreiber Ayke Witt, Vorjahres-Finalist der Casting-Show „Voice of Germany“, mit dem Staatsorchester in der Volkswagen-Halle auftreten. Das gaben die Veranstalter um den musikalischen Leiter Christian Eitner gestern bekannt. Eitner leitet die Pop-meets-Classic-Band mit vielen Mitgliedern der Jazzkantine, die bei der Show ebenfalls gesetzt ist.

Ebenfalls als Gast zugesagt hat die Hamburger Sängerin Anna Depenbusch, bekannt für ihren charmanten Chanson-Pop.

Wann: Samstag, 29. April, 20 Uhr

Wo: Volkswagen-Halle BS

Karten ab 24,65 Euro gibt es u.a. unter (0531) 1 66 06