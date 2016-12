Helmut Eisel spielt in Salzgitter. Foto: Veranstalter

Salzgitter Helmut Eisel ist in der Kulturscheune in Lebenstedt zu Gast.

Klarinettist in Salzgitter

Helmut Eisel spielt am Donnerstag, 19.30 Uhr, Weihnachtliches aus aller Welt. Zum ersten Mal wird in der Kulturscheune in Salzgitter-Lebenstedt jazzige und zugleich traditionelle deutsche und internationale Weihnachtsmusik geboten. Untermalt wird die Musik des Klarinettisten Eisel dabei von Streichern.

Gespielt werden deutsche Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ und „Tochter Zion“ und weihnachtliche Melodien der europäischen Nachbarn. Die Veranstaltung, so die Stadt Salzgitter in einer Mitteilung, bietet eine Chance für Begegnungen und lebendigen Dialog.

Karten gibt es derzeit noch im Vorverkauf zum Preis von 25,40 Euro unter anderem unter www.konzertkasse.de.