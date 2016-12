Der erste Kontakt ins All

Wie könnte sie aussehen, die erste Begegnung zwischen Menschen mit intelligentem Leben aus dem All? Diese Frage stellen sich auch die Macher des Dokumentarfilms „The Visit“, der im Rahmen der Filmreihe „film+“ vom Haus der Wissenschaft in Kooperation mit dem DLR Braunschweig gezeigt wird. In vielen aktuellen Kinofilmen wird genau diese Möglichkeit durchgespielt.

Vor der Sondervorstellung, heute, 19 Uhr, wird Professor Joachim Block, Leiter der Standorte Braunschweig und Göttingen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und Honorarprofessor am Institut für Geophysik der TU Braunschweig, eine Einführung zum Thema halten.

Der dänische Regisseur Michael Madsen phantasiert in „The Visit“ darüber, wie die erste Begegnung aussehen könnte. Er entwirft ein unglaubliches Szenario, fragt bei Uno, Nasa, Astrophysikern und dem Militär nach, erlangt beispiellosen Zugang zu Experten wie der Direktorin des Uno-Büros für Weltraumfragen.

Madsen zeigt, welche Probleme durch solch eine revolutionäre Situation für Menschen entstehen könnten, stellt aber auch mögliche Chancen vor.