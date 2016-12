„Der Messias“ kommt nach Braunschweig

Die Academy of Ancient Music tritt am 16. Dezember in Braunschweigs Martinikirche auf. Foto: Marco Borggreve

Braunschweig Die Academy of Ancient Music spielt in St. Martini.

Ein Adventskonzert im Rahmen des Festivals Soli Deo Gloria geben Chor und Orchester der Academy of Ancient Music am Freitag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, in Braunschweig. Gespielt wird Georg Friedrich Händels „Messias“ in englischer Originalsprache. Das Oratorium ist vor allem für sein „Hallelujah“ berühmt, es erzählt aber das gesamte Leben, Sterben und Auferstehen Jesu.

Gegründet wurde die Academy 1973 von Christopher Hogwood – ursprünglich als Aufnahmeorchester. Heute spielt sie unter der Leitung von Richard Egarr. Als Solisten wirken Elizabeth Watts (Sopran), Barbara Kozelj (Alt), Andrew Tortise (Tenor) und Lukas Jakobski (Bass) beim Braunschweiger Konzert mit.

Auf über 300 Aufnahmen kann die Academy zurückblicken. Vielfach wurde sie ausgezeichnet. Mit dem eigenen Label AAM Records hat das Orchester zuletzt Bachs Matthäus-Passion eingespielt.