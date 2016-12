Von Löffelohren und Löwenköpfchen

Mein perfektes Wochenende Die Familie Fricke züchtet in vierter Generation Kaninchen in Wolfenbüttel.

Ein Wochenende ohne Kaninchen? Nein, das können sich Samira (9) und ihr großer Bruder Can (13) gar nicht vorstellen. „Das wäre traurig und doof“, sagt die junge Kaninchenbesitzerin, die im Sommer am liebsten auf dem Rasen liegt und in den blauen Himmel schaut, während die Kaninchen über sie drüber hoppeln – ihr perfektes Wochenende.

Das geht in der kalten Jahreszeit freilich nicht. Da sind die Löffelohren und Löwenköpfchen im Stall. Löwenköpfchen haben kein einheitlich langes Fell, sondern einen Fellkragen am Hals, daher ihr Name. Löffelohren haben eine herausgezüchtete Ohrform. Ihre Ohren sind runder und nach hinten offen. Sie sehen aus wie Löffel.

„Jeder hat bei Kaninchen Bugs Bunny vor Augen, und der knabbert Möhren.“ Tanja Fricke räumt mit falschen Vorstellungen über Kaninchen auf

Tanja Fricke (36), die Mutter von Samira und Can, liebt Löwenköpfchen und Löffelohren ganz besonders: „Anders als bei den Rassekaninchen, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen, sehen sie ganz unterschiedlich aus. Ich mag ihre Farben und die Zeichnungen ihres Fells.“

Weil sie so unterschiedlich sind, erkennt sie der Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK) nicht an, und deshalb können diese Kaninchen nicht an Ausstellungen teilnehmen. Das macht den Frickes überhaupt nichts. „Seit ich denken kann, habe ich Rassekaninchen gezüchtet und bei Ausstellungen abgeräumt, was man kriegen kann“, sagt Tanja Fricke und lacht: Pokale, Plaketten, Ehrennadeln und Titel. Sie war deutsche Jugendmeisterin mit Weißen Neuseeländern und mehrfache Vereinsmeisterin im Kaninchenzuchtverein F 121. Der Verein besteht schon seit 1910.

In diesem Verein baut sie gerade eine Jugendabteilung auf. Ihre beiden Kinder gehören schon mal dazu. Vielleicht wollen noch mehr Kinder mitmachen? Die lernen als Erstes, wie ein Kaninchen am besten gehalten wird – nämlich in einem geräumigen Stall. „Je größer, desto besser“, sagt Tanja Fricke, deren Familie auf eine lange Kaninchenzüchtertradition in Wolfenbüttel zurückblickt. Schon ihr Vater und ihr Großvater gehörten dem Verein an.

Und dann lernen die Kinder natürlich, was ein Kaninchen so alles frisst. Wer jetzt denkt, es seien hauptsächlich Möhren, der irrt. „Jeder hat bei Kaninchen Bugs Bunny vor Augen, und der knabbert immer auf einer Möhre rum“, räumt Tanja Fricke mit falschen Vorstellungen auf und sagt: „Zu viele Möhren verursachen den Kaninchen Bauchschmerzen.“ Stroh, Heu, Möhrenkraut, Löwenzahn, Spitzwegerich und Trockenfutter seien viel besser.

Natürlich müssen Kaninchenzüchter auch auf die Gesundheit ihrer Tiere aufpassen. Besonders zu schaffen macht den Kaninchen derzeit die Myxomatose, die Kaninchenpest. Sie wird durch Stechmücken, den Kaninchenfloh, Milben, Zecken und Läuse übertragen. Die Krankheit ist nicht heilbar. Die meisten Tiere sterben daran. Aus Sorge vor einer Ansteckung der Tiere mit dem Virus war die große Wolfenbütteler Kaninchenschau in diesem Herbst abgesagt worden.

Tanja Fricke ist es besonders wichtig, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Sie warnt davor, Kaninchen gedankenlos zu Weihnachten an Kinder zu verschenken: „Das sollte gut überlegt werden.“ Samira und Can aber brauchten nicht lange zu überlegen. Sie wollen Kaninchenzüchter werden – nun in der vierten Generation der Familie.

IM ÜBERBLICK 51 Mitglieder hat der Kaninchenzüchterverein F 121. Er besteht seit 106 Jahren. Einmal im Jahr findet die Allgemeine Kaninchenschau statt. Wegen der Kaninchenpest war sie in diesem Jahr vorsorglich abgesagt worden. Eine Frauengruppe gibt es seit 1977 im Verein. Ihr gehören sieben Mitglieder an. Sie stellen Erzeugnisse aus Wolle und Kaninchenfellen her. Regelmäßige Termine sind eine Hauptversammlung und mehrere Monatsversammlungen der Vereinsmitglieder. Geselligkeit rund um das Vereinsheim wird großgeschrieben. Die Kaninchenzüchter treffen sich zum Grillen, zum Osterschießen und zu einer Weihnachtsfeier. Wer die Kaninchen am Wochenende erleben möchte, kann sich an Pressesprecher Rainer Böder wenden: (05331) 6 41 60.

Memmert, Stephanie