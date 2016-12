Traut Euch, malt Weihnachten!

Braunschweig Eure schönsten Weihnachtsbilder wollen wir in der Zeitung an Heiligabend veröffentlichen.

Die Krippe! Das Kind! Der Baum! Der Stern! Oder die Geschenke? Der Weihnachtsmann! Das Christkind? Ochs und Esel oder doch das Rentier? Es gibt so viele Möglichkeiten, Weihnachten ins Bild zu setzen. Mit Filzstift, Buntstift oder Kreide, mit Wasserfarbe, Kohle oder mit geschmolzener Schokolade – ganz egal.

Mit einem Wettbewerb möchte unsere Zeitung möglichst viele Kinder und Jugendliche bewegen, ein persönliches Weihnachtsbild zu malen. Die schönsten, ausgesucht von einer kleinen Jury, würden wir sehr gern in der Heiligabend-Ausgabe veröffentlichen. Das allerschönste soll die Titelseite zieren. Und Weihnachten kommt ja bekanntlich immer schneller, als man denkt. Insofern nützt es nichts, die guten Ideen auf die lange Bank zu schieben. Dein oder Ihr Weihnachtsbild sollte, ergänzt um zwei, drei erklärende Sätze und wenn möglich ein Foto des Urhebers oder der Urheberin, allerspätestens am 20. Dezember in der Redaktion sein. Bitte traut Euch – jedes Weihnachtsbild ist herzlich willkommen!

Schickt Euer Weihnachtsbild an das BZV Medienhaus, Redaktion, Stichwort: „Malt Weihnachten“, Hintern Brüdern 23, 38 100 Braunschweig. Falls ein Bild per E-Mail in die Redaktion gelangen soll: antworten@bzv.de. Bei Fragen stehen wir unter der Rufnummer 0531 / 3900 390 gern zur Verfügung.

Likus, Harald