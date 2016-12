Die historische Dampflok fährt am Sonnabend, 17. Dezember, in Richtung Harz. Foto: Veranstalter

Mit Dampf in den Harz

Die historische Dampflok 52 1360 macht sich am Sonnabend, 17. Dezember, auf winterliche Fahrt von Vienenburg über Braunschweig nach Goslar und zurück.

Der Schnellzug der ehemaligen Deutschen Bundesbahn startet um 9.30 Uhr in Vienenburg in Richtung Braunschweiger Hauptbahnhof. Von dort fährt der historische Zug um 10.42 Uhr von Gleis 4 weiter nach Wolfenbüttel. Halt ist dort um 10.57 Uhr, in Schladen um 11.17 Uhr, Vienenburg 11.32 Uhr. Sein Ziel, Goslar, erreicht der Zug um 12.10 Uhr. Die Fahrgäste haben Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Die Rückfahrt tritt die Bahn in Goslar um 16.15 Uhr an. Vienenburg wird um 16.34 Uhr, Schladen um 16.49 Uhr und Wolfenbüttel um 17.09 Uhr erreicht. Ankunft in Braunschweig Hbf ist um 17.25 Uhr. Karten sind im Zug erhältlich, eine Reservierung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen gibt es unter Tel: (03 94 53) 63 11 31.

Perkowski, Julia