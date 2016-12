Dadalama spielen Dylan – auf Deutsch

Dadalama treten in der Wegwarte Lucklum auf. Foto: Veranstalter

Lucklum Der Konzert-Erlös geht an Medico International.

Die vier Musiker der Band Dadalama verarbeiten Rock, Soul, Reggae, Folk und Psychedelia zu einer bunten Mischung von eigenen Songs mit deutschen Texten. Und sie begeben sich am Freitag in der Wegwarte Lucklum auf die Spuren Bob Dylans – auch auf Deutsch. Angestrebt werden möglichst textnah übersetzte, abwechslungsreich gestaltete Interpretationen mit Akustikgitarre, Dobro oder Mandoline.

Die Band verbindet den Spaß an der Musik mit einem guten Zweck. Der gesamte Erlös des Konzertes geht an „Medico International“ zur Unterstützung von Hilfsprojekten in Haiti.

Wann: Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr

Wo: Wegwarte Lucklum, Gutshof 3

Eintritt: Abenkasse 12 Euro, ermäßigt 10 Euro