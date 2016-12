Nikolauskonzert mit einem einzigartigen Duo

Babette (links) und Gudrun Haag treten in Melverode auf. Foto: Veranstalter

Braunschweig Gudrun und Babette Haag spielen am 6. Dezember in Braunschweig.

Das Duo Arparimba aus München gilt als das weltweit einzige Ensemble, das in der ungewöhnlichen Besetzung mit Harfe und Marimbaphon, einer Art Xylophon, auftritt. Beim Nikolaus-Konzert in St. Nicolai in Braunschweig-Melverode interpretieren Gudrun Haag (Harfe) und Babette Haag (Marimba) heute Abend Werke von Bach, Händel, Bartók, Rosauro und anderen. Die Musikerinnen führen auch erläuternd durchs Programm.

Die Arrangements stammen allesamt von Gudrun und Babette Haag, die sich eine Flötensonate von Bach ebenso anzueignen wissen wie rumänische Klavier-Volkstänze des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Gudrun Haag absolvierte ihre Konzertausbildung bei Therese Reichling in Würzburg und erhielt ihre Konzertreife in Paris. Auch Babette Haag verfügt über große Konzerterfahrung.

Wann: Heute, 20 Uhr

Wo: Braunschweig, St. Nicolai-Kirche Melverode

Eintritt: 20 Euro an der Abendkasse