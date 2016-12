Eine finnische Regisseurin zeigt in Braunschweig einen Film über linke Freunde, die mit ihr in der DDR studiert haben.

Was ist aus all den Revoluzzern geworden?

Am heutigen , Montag, 5. Dezember, stellt die Regisseurin Kirsi Marie Liimatainen ihren Dokumentarfilm „Comrade, Where Are You Today?“ vor. Damit taucht sie in die eigene Vergangenheit ein. 1988 flog die zwanzigjährige Finnin in die DDR, um die Lehren von Marx und Lenin zu studieren.

In ihrer Heimatstadt Tampere hatte sie Häuser besetzt, jetzt traf sie an der FDJ-Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ in der Nähe Berlins auf Gleichgesinnte aus über achtzig Ländern. Sie waren Funktionäre, Befreiungskämpfer oder linke Aktivisten.

Im Sommer 1989 endete das Studienjahr, die Studenten verteilen sich wieder in der ganzen Welt. Über zwanzig Jahre später suchte die Filmemacherin ihre Kameraden von damals. Sie wollte wissen, was in einer globalisierten Welt übrig geblieben ist vom großen Traum der Revolution.

Ihr Film führte sie rund um den Globus. Dabei entstand ein einzigartiger Blick auf die Geschichte und die Gegenwart linker Bewegungen. Ein Kritiker lobte: „In leisen Tönen und mit feiner Melancholie erzählt Liimatainen von der weltweiten Suche nach ihren alten Kommilitonen. Ein hoch interessantes Zeitdokument, auch für jüngere Kino- und Geschichtsfans.“

Liimatainen wurde 1968 in Finnland geboren und lebt heute in Berlin. Sie studierte in Finnland Schauspiel an der Universität in Tampere und arbeitete danach als Theaterschauspielerin, beim Film und beim Fernsehen. 1999 kehrte sie nach Deutschland zurück, um Regie zu studieren.

Ihre filmischen Arbeiten „Modlicha“ (2001), „Frühlingshymne“ (2002) und ihr Diplomfilm „Sonja“ (2006) liefen weltweit erfolgreich auf Festivals. Liimatainen war Stipendiatin der DEFA-Stiftung und nahm teil am Residenzprogramm des Filmfestivals in Cannes.

Der Film ist für Menschen ab 12 Jahren geeignet. Nach der Vorführung steht die Regisseurin für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Karten sind online und an der Kinokasse erhältlich.

Jasper, Martin