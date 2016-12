Ein Klönschnack, der Lebenskräfte weckt

Es ist Sonntagabend. Rüdiger Loose sitzt in seinem Wohnzimmer. Ein zufriedenes Lächeln schmückt sein Gesicht. Er lächelt, weil er, wie jeden letzten Sonntag im Monat, das gemeinsame Frühstück in der Braunschweiger Aids-Hilfe organisiert hat. Zu diesem Termin finden sich HIV-Infizierte sowie Freunde und Familienangehörige in der Aids-Hilfe zusammen und frühstücken gemeinsam. Anschließend wird noch stundenlang geklönt und geschnackt. Die Stimmung ist spürbar herzlich und freundschaftlich – viele Umarmungen und Küsse werden ausgetauscht. Immer wieder ein besonderer Tag für Rüdiger.

Die Diagnose Aids bekam er durch Zufall

Denn viele soziale Kontakte sind ihm nicht gelieben: Ein Großteil seiner Familie hat sich, ebenso wie einige seiner Freunde, vor langer Zeit von ihm abgewandt. Der Grund: Rüdiger ist mit HIV infiziert. Seit Bekanntwerden seiner Krankheit, waren seine Mutter und die gemeinsame Hündin Nelly die einzigen engen Kontakte für ihn. Seine Mutter verstarb bereits vor sechs Jahren, Nelly erst vor kurzem, weil sie schlicht zu alt geworden war. Diesen Tod würde sich Rüdiger auch wünschen, irgendwann einmal. Und zwar nach einem erfüllten Leben. Nicht durch das Virus. Dafür kämpft er, gibt sich nicht auf. Auch wenn es manchmal hart ist. Vielleicht sogar die meiste Zeit über. Aber Jammern ist nicht seins. „Hilft doch eh nichts“, sagt er.

„Rüdiger ist ein ganz besonderer Mensch.“ Elke Kreis, arbeitet als Sozialpädagogin in der Braunschweiger Aids-Hilfe.

Seit 15 Jahren weiß er, dass er HIV-positiv ist. Wie lange er das Virus schon in sich trägt, weiß er hingegen nicht genau. Angesteckt hat er sich bei seiner damaligen Frau, die er 1997 kennenlernte. „Sie wusste damals schon, dass sie Aids hat, und ließ sich auch dementsprechend behandeln. Mir hat sie davon allerdings nie etwas gesagt“, erinnert sich der 54-Jährige. Die Diagnose bekam er erst sechs Jahre später, und zwar nur, weil er nach anhaltenden Kopf- und Augenschmerzen einen Arzt aufsuchte. Zu diesem Zeitpunkt war das Virus jedoch schon ausgebrochen und Rüdiger dem Tod äußerst nah.

Die schlimmsten Schmerzen sind keine körperlichen

Was diese Krankheit für Auswirkungen auf sein zukünftiges Leben haben wird, verdeutlichte die erste Frage seines Arztes nach dieser Hiobsbotschaft: „Sind Sie homosexuell oder drogenabhängig?“ Eine Äußerung, die sich „wie ein Schlag in die Magenkuhle angefühlt hat“, erinnert sich Rüdiger. Und das von einem Arzt. Seinem Arzt. Im Übrigen ist beides nicht zutreffend. Situationen wie diese spiegeln das Bild, welches ein Großteil der Gesellschaft nach wie vor von HIV-kranken Menschen hat, schlaglichtartig wider. Undifferenziert und pauschal wird ihnen entgegengetreten, wenn sie nicht völlig gemieden werden. Er erzählt von unzähligen Malen, in denen er sozial geächtet wurde.

Es sind erschütternde Erlebnisse, die ihn geprägt haben und dazu führten, dass er sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft fühlte. „Ich habe mich für meine Krankheit geschämt“, erzählt er. Selbst Jahre später treibt ihm das Erzählen dieser Geschehnisse Tränen in die Augen und eine Gänsehaut auf seine tätowierten Arme.

Die unglaublichste dieser Erfahrungen hat er bei einem Kieferchirurgen gemacht, den er aufgrund schwerer Zahnschmerzen aufsuchte. „Als ich meine Krankheit offenbarte, wurde mir gesagt, dass man mich nicht behandeln könne. Die Mitarbeiter hätten, ebenso wie der Arzt selbst, Angst sich anzustecken.“

Anscheinend ist die Angst vor einer Ansteckung so groß, dass sogar Ärzte, die an den Hippokratischen Eid gebunden sind, diesen darüber vernachlässigen. Dabei ist eine Übertragung des Virus nur durch Tröpfcheninfektion – also Körperflüssigkeiten wie Blut oder Sperma – möglich.

Die Aids-Hilfe ist zu seinem zweiten Zuhause geworden

Ein Glück, dass diese Vorbehalte nicht auf alle Menschen zutreffen. Ganz im Gegenteil hat es sich die Braunschweiger Aids-Hilfe zum Auftrag gemacht, Menschen mit HIV oder Aids sowie ihre Angehörigen dabei zu unterstützen, in der Öffentlichkeit für ihre Rechte einzutreten.

Für Rüdiger Loose ist die Aids-Hilfe ein Lebensretter gewesen und seit nunmehr 13 Jahren sein zweites Zuhause. Dort hat er Freunde gefunden, die sein Schicksal teilen. Und selbst wenn nicht, dann sind sie zumindest für ihn da. Wie Elke Kreis, die Sozialpädagogin arbeitet bei der Aids-Hilfe und betreut Rüdiger seit 2003. Überdies ist aus dem Klienten und der Betreuerin eine enge Freundschaft erwachsen. Liebevoll nennen sie sich Elkelein und Rüdi. „Rüdi ist ein ganz besonderer Mensch“, sagt Elke Kreis.

Es sei nicht normal, dass sich Aidskranke auch ehrenamtlich engagieren und erst recht nicht in diesem großen Umfang. Das monatliche Frühstück ist nur ein Teil der freiwilligen Arbeit, die Rüdiger Loose seit Jahren übernimmt. Er kümmert sich auch um die Pflege der Aktion „Denkraum: Namen und Steine“ an der Martinikirche. Dabei handelt es sich um eine Erinnerungsprojekt dem Andenken an Menschen gewidmet, die an den Folgen von Aids starben. Ihre Namen sind in Pflastersteine eingeschrieben. Rüdiger kümmert sich um die Pflege dieser Steine oder setzt, wie im vergangenen Oktober, neue Steine ein. Das fällt ihm zumeist sehr schwer. Verbindet er doch mit jedem dieser Steine ein bekanntes oder gar befreundetes Gesicht.

Ein ungewöhnlich engagierter Klient

Wie bei Anton (Name von der Redaktion geändert), den Rüdiger in den letzten Wochen seines Lebens bei sich Zuhause aufnahm, weil er sonst niemanden mehr hatte. Es ist leider eine traurige Gewissheit, dass der Tod ein ständiger Begleiter in der Aids-Hilfe ist. „Ich habe in den vergangenen Jahren viele Freunde verloren, sehr gute Freunde“, sagt Rüdiger mit bebender Stimme.

Deshalb genießt er diese Frühstück-Sonntage im Beisein seiner Freunde und Leidensgenossen umso mehr. Einige reisen dafür sogar extra aus Hamburg an. Es sei ja immer ungewiss, wie oft man die anderen noch sehen könne, sagt der Hamburger. Doch negative Gedanken will sich an diesen Sonntagen keiner machen. Stattdessen erzählt Rüdiger, wie gut seine neuen Medikamente wirken und dass sein Arzt ihm mitteilte, dass seine Werte inzwischen kaum noch im messbaren Bereich liegen würden – das Virus zieht sich immer weiter zurück.

Das lässt ihn ins Träumen geraten und von seinem größten Wunsch erzählen, den er sich vor seinem Tod unbedingt noch erfüllen möchte: „Einmal nach San Francisco reisen, das wäre unglaublich“, sagt er. Vor einigen Jahren schien es unglaublich, dass er heute noch lebt, deshalb glaubt er weiter fest daran, sich diesen Traum noch erfüllen zu können.

DIE AIDS-HILFE Adresse: Aids-Hilfe, Eulenstraße 5, Braunschweig. Website: www.braunschweig.aidshilfe.de Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr, Freitag zwischen 10 und 13 Uhr. Aktuelle Termine: Welt-Aids-Tag in Salzgitter am Samstag, 3. Dezember, 10 bis 14 Uhr am City-Carree. Welt-Aids-Tag in Wolfenbüttel am Samstag, 3. Dezember, 10 bis 14 Uhr an der Langen Herzogstraße.

Bosse, Tobias