Der gewagte Tanz auf dem Eis

Hochkonzentriert übt Emily Schell den Walzerschritt. Doch nicht etwa auf dem Holzparkett – das kann ja jeder. Die 13-Jährige fliegt im Walzerschritt über das Eis der Halle in Wolfsburg. Sie trainiert für die Leistungsprüfung. Seit ihrem sechsten Lebensjahr steht sie auf dem Eis. „Es sieht einfach schön aus, so über das Eis zu schweben“, begründet sie ihre Entscheidung für das nicht ganz so gewöhnliche Hobby. Hinfallen gehöre dazu, erklärt die Schülerin. Aber ein Sprung werde so lange wiederholt, bis er sitzt. „Ich musste mich einmal überwinden, dann hatte ich keine Angst mehr, zu fallen. Und dann ist man irgendwann abgehärtet“, erklärt Emily.

Sie ist eine der größten Hoffnungen von Manfred Wendt. Er ist der Abteilungsleiter des TV Jahn für Eiskunstlauf und Rollkunstlauf. Beide Sportarten sind eng miteinander verflochten. Die Saison für Eislaufen ist von Anfang September bis Mitte März. Im Sommer steigen die Läufer um auf Rollschuhe in der Halle. „Wer erfolgreich im Eiskunstlauf sein will, muss beides machen. Denn die wenigen Wintermonate reichen nicht aus, um fit für die Wettkämpfe zu werden“, sagt Wendt. Die Kür könne so schon auf Rollen vorbereitet werden und dann auf dem Eis den letzten Schliff bekommen.

Bei der Kür ist das richtige Timing alles. Die Länge des Eistanzes richtet sich nach dem Alter der Läuferin und dauert zwischen einer und drei Minuten. „Zuerst üben die Mädchen die Elemente einzeln und fügen sie dann zusammen“, erklärt die Trainerin Melanie Driesslein die Entstehung. Acht Trainer mit Lizenz und bis zu 20 Helfer betreuen die 50 Eiskunstläufer des Vereins. Die meisten von ihnen sind Mädchen und Frauen, doch auch ein paar mutige Jungs sind dazwischen. Ihr Ansprechpartner für alles ist Manfred Wendt. Der 79-Jährige leitet seit 1990 die Geschicke der Abteilung Eiskunstlauf und seit 1993 die des Rollkunstlaufs. Dabei hat er selber mit Eiskunstlauf nicht viel am Hut. „Ich kann geradeaus laufen – mehr nicht“, lacht er. Seine Tochter ist seit ihrer Kindheit begeisterte Eiskunstläuferin und hat ihn mit der Faszination für den Sport angesteckt.

Seit dem Beginn seiner Rente investiert der ehemalige VW-Werk-Sachbearbeiter seine ganze Energie in sein Hobby. „So habe ich immer was zu tun“, sagt er. Ob Schlittschuhe schleifen, Abrechnungen für den Verein schreiben oder Training betreuen – er ist jeden Tag im Einsatz. „Ich bin für jedes Kind ein Opa. Es gibt keine schönere Arbeit, als die mit jungen Menschen“, schwärmt er.

Wie sehr der Eiskunstlauf-Virus einen packen kann, hat auch Suzanne Knauer-Schiefer erlebt. „Dabei bin ich selber schuld: Ich war schon immer ein großer Eiskunstlauf-Fan und habe früher mit meiner Tochter zusammen Katharina Witt im Fernsehen eislaufen sehen“ erzählt sie. Ihre Tochter Anne Sophie war so von dem Sport begeistert, dass sie ihren Eltern drei Jahre lang in den Ohren lag, bis diese nachgaben und die Familie extra in das 80 Kilometer entfernte Wolfsburg zog, damit sie jederzeit Schlittschuh laufen kann. Seit zwei Jahren ist sie jetzt dabei und noch immer Feuer und Flamme. Und Eiskunstlauf ist mittlerweile ein richtiges Familienhobby geworden. „Früher sind wir am Wochenende mit unserem Sohn zum Fußball gefahren, und heute geht es eben in die Eishalle“, erzählt Knauer-Schiefer.

Mit dem Erfolg der Tochter kommen neue Aufgaben: Für die Kür muss schließlich das passende Outfit her. Das näht sie mittlerweile selbst. Dabei sei das Nähen des Kostüms noch das Einfachste. Eine Herausforderung seien die vielen Sternchen, Glitzersteine und Pailletten darauf. „2000 Steine habe ich auf das letzte Kleid einzeln aufgeklebt“, sagt sie.

Eislaufen kann jeder, ist sich Manfred Wendt sicher. Sobald man laufen kann, könne man auch bei ihm aufs Eis. „Meine Mädels merken die Stürze auch nicht mehr. Die sind viel zu ehrgeizig.“ Er merke sofort, ob ein Schnupperkandidat ernsthaftes Interesse zeige oder nur der Mutter zuliebe dort ist. Doch wer den Sport mit ernsten Absichten verfolgen möchte, sollte körperlich fit sein. „Eine dreiminütige Kür mit 15 bis 20 Elementen erfordert eine unglaubliche Kondition“, erklärt Wendt. Daher biete der Verein auch Konditionstraining an. „Besonders beansprucht werden Rumpf und Knie“, sagt Trainerin Driesslein, „bei einem Sprung müssen die das dreifache Körpergewicht abfedern.“

Doch das merkt Emily nicht mehr und schwebt weiter im Walzerschritt über das Eis.

Wie sieht Ihr perfektes Wochenende aus? Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit über Telefon (0531) 39 00 320 oder per E-Mail: redaktion.wochenend@bzv.de

EISKUNSTLAUFEN Interessenten an einem Schnuppertraining nehmen bitte Kontakt mit dem Abteilungsleiter, Manfred Wendt, unter (0170) 2 42 92 27 zur Vereinbarung eines Termins auf. Das Einsteiger-Training findet dienstags von 14.45 bis 15.45 Uhr in der Volksbank-BraWo-Eisarena im Allerpark 5 in Wolfsburg statt.

Hansen, Eske