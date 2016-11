Herrmann und Lewitscharoff lesen aus neuen Büchern

Braunschweig Namhafte Autorinnen sind am 23. und 24. November in der Braunschweiger Buchhandlung Graff zu Gast.

Ihren Jugend-Thriller „Die Mühle“ stellt Elisabeth Herrmann am Mittwochabend in der Braunschweiger Stadtbibliothek im Schloss vor. Das Buch für Leser ab 14 Jahren erzählt von Lana, die eine Einladung von der früheren Überflieger-Clique aus ihrer Schulzeit erhält – zu einem Kurztrip in eine alte Mühle. Ein dramatisches Psychospiel beginnt...

Herrmanns Lesung ist ein Nachholtermin des Braunschweiger Krimifestivals. Karten kosten im Vorverkauf in der Bibliothek oder der Buchhandlung Graff 6, an der Abendkasse 10 Euro.

Tags darauf, am Donnerstag, 24. November, ab 20.15 Uhr ist Sibylle Lewitscharoff bei Graff zu Gast. Die Raabe-Preisträgerin des Jahres 2011 stellt ihren neuen Roman „Das Pfingstwunder“ vor. Er handelt von einer Literaten-Tagung zum Thema Dante in Rom. Leichtfüßig und wortgewaltig spaziert Lewitscharoff durch die Gelehrtenwelt und den Kosmos Dantes. Karten kosten 14 Euro.