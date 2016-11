Kunst zum Mitnehmen

In der Galerie der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig wird am Donnerstagabend, 24. November, der Kunstmarkt der HBK eröffnet. Seit gut 15 Jahren bietet er die Gelegenheit, das aktuelle Schaffen an der HBK in Augenschein zu nehmen und vergleichsweise günstig aktuelle Kunst zu erwerben.

Mehr als 200 Arbeiten von Lehrenden, Studierenden und Ehemaligen haben die Kuratoren Professor Björn Dahlem und Professor Christoph Metzger aus weit mehr eingereichten Vorschlägen ausgewählt: Gemälde und Grafiken, aber auch Skulpturen und Installationen.

Bei der Organisation wird die Hochschule vom Förderkreis unterstützt. Vorsitzender Martin Bretschneider schätzt auch die geselligen Seiten der Veranstaltung: „Ein Markt ist ein wunderbarer Ort. Kaufen und verkaufen, essen und trinken, Menschen treffen und schwatzen, sehen und gesehen werden – das ist Leben.”

Die Erlöse gehen direkt an die Künstler. Zur Förderung studentischer Projekte wird um eine Spende in gleicher Höhe an den Förderkreis gebeten.

Eröffnet wird der Markt am Donnerstag um 18 Uhr in der HBK-Galerie vom geschäftsführenden HBK-Präsidenten Nikolas Lange sowie Martin Bretschneider.

Wann: Donnerstag, 18-22 Uhr, Freitag 10- 20Uhr, Samstag 10- 16 Uhr

Wo: HBK Galerie, Johannes-Selenka-Platz 1, Braunschweig

Eintritt: frei