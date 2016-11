Jede Menge Kindertheater

Braunschweig Familien mit theaterbegeisterten Kindern können an diesem Wochenende aus dem Vollen schöpfen.

Im Großen Haus des Braunschweiger Staatstheaters feiert am Samstag um 15 Uhr das Weihnachtsstück Premiere: „Das Dschungelbuch“ nach Rudyard Kipling. An der Tageskasse gibt es voraussichtlich noch Karten.

Für ganz kleine Theatergänger ab zwei Jahren geeignet ist das Stück „Hau’s um“ am Sonntag um 15 Uhr im Haus III Hinter der Magnikirche – ein munteres Bühnenspektakel über das Aufbauen und Wiederkaputtmachen.

Und auch im Figurentheater Fadenschein am Bültenweg ist etwas los. Im poetischen Stück „Der Zauberwald“ entführen vier Barockmusiker und ein Puppenspieler das Publikum in eine magische Welt. Geeignet ist das Stück für Kinder ab 4 Jahren. Vorstellungen sind am Sonntag um 11 und 15 Uhr.