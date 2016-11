Phaeno erforscht Fußball

Wolfsburg Samstag ist Tag der offenen Tür in Wolfsburgs Wissenschaftstempel.

Das Phaeno wird elf Jahre alt und feiert Samstag mit einem Tag der offenen Tür. Er steht unter dem Motto „Elf Freunde müsst ihr sein“. Der Eintritt ist frei; Bastelaktionen und Shows kosten allerdings extra.

„Was liegt näher, als bei der Zahl elf an Fußball zu denken“, fragt Phaeno-Chef Michel Junge, der dafür auch eine Kooperation mit dem VfL Wolfsburg eingegangen ist.

Der Krater der Erlebnislandschaft wird zum Fußball-Experimentierfeld. Am „VfL-Goalkeeper“ zeigt sich, wer ein wahrer Torwart ist: Die luftgepolsterte Matte macht es möglich, mit vollem Körpereinsatz zu springen. Am „Tempomacher“ können Besucher gegeneinander antreten, ihre Fitness testen und auf der Stelle so schnell laufen, wie sie können.

Im Wissenschaftstheater erklären die Physikanten um 12, 14 und 16 Uhr unter anderem, wie Bananenflanken funktionieren und welche Chancen der Torwart beim Elfmeter hat.

Um 11 und 15 Uhr finden Turniere am Riesenkicker statt, bei dem Teams mit elf Personen gegeneinander antreten. Anmelden kann man sich dafür unter www.phaeno.de/kickerturnier.

Neben den Fußballaktionen präsentiert sich das gesamte Haus in Geburtstagsatmosphäre. Im Biolabor wird Badesalz hergestellt und in der Erfinderwerkstatt gibt es Rennflitzer zum Selber-Bauen.

Wann: Samstag, 19. November

Wo: Phaeno Wolfsburg

Eintritt: frei