Alle Infos rund um die Weihnachtsmärkte in unserer Region

Braunschweig In der kommenden Woche eröffnen zahlreiche Christmärkte in der Region. In der Winterwelt der Autostadt kann sogar gerodelt werden.

BRAUNSCHWEIG

Weihnachtsmarkt am Dom: 23. November bis 29. Dezember. Montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 21 Uhr. Am Eröffnungstag ab 18 Uhr. 24. und 25. Dezember geschlossen. Rund um den Dom St. Blasii, die Burg Dankwarderode und auf dem Platz der Deutschen Einheit präsentieren 150 festlich geschmückte Stände weihnachtliche Leckereien und kunsthandwerkliche Geschenkideen. Chöre und Instrumentalgruppen aus der Region musizieren fast täglich auf dem Burgplatz. An den Adventssonntagen sind zwischen 16.30 und 16.50 Uhr weihnachtliche Bläserklänge vom Rathausbalkon zu hören. Vom 10. bis 18. Dezember findet im Dom die Weihnachtskulturwoche statt. In der Weihnachtswerkstatt können Kinder spielen, basteln und backen (montags bis samstags 10 bis 19 Uhr, sonntags 11 bis 19 Uhr). Kindertheater wird an den Adventssamstagen um 14 Uhr im Braunschweigischen Landesmuseum angeboten. An der Heinrichslinde spielt ein Puppentheater vom 1. bis 23. Dezember täglich um 11 Uhr die Geschichte vom Weihnachtsmann und seinem Rentier.

Weihnachtsmarkt in Querum: 3. Dezember, 15 bis 22 Uhr. Rund um den Querumer Brunnen gibt es einen kleinen, feinen Dorf-Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt im Gut Steinhof: 4. Dezember, 11 bis 17 Uhr. Im Landtechnik-Museum Braunschweig an der Celler-Heerstraße 336 laden in uriger Hofatmosphäre selbst gebackene Spezialitäten, Kunsthandwerk und weihnachtliche Musik zum Beisammensein und Genießen ein.

Weihnachtsmarkt in Timmerlah: 26. und 27. November, 14 bis 20 Uhr. Der Weihnachtsmarkt steigt auf dem Hof und in der Scheune des Geflügelhofs Voges neben der Zwiebelturmkirche. Mit Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und kulinarischen Spezialitäten. Auftritte vom Kinderchor, Bläsergruppe und anderen Mitwirkenden aus der Region. Gegen 17 Uhr besucht der Weihnachtsmann den Markt.

WOLFSBURG

Die Eisshows sind ein Magnet in der Winterwelt der Autostadt. Foto: Leitzke

Winterwelt in der Autostadt: 25. November bis 8. Januar 2017, täglich 10 bis 22 Uhr. Die Park- und Lagunenlandschaft verwandelt sich in eine Winterwelt. Ein Wintermarkt mit Kaminhaus und Tannenbaum lädt zum Bummeln ein. Schneewelt zum Rodeln für Kinder. 6000 Quadratmeter große Eisfläche zum Schlittschuhlaufen. Täglich um 17, 18, 19 und 20 Uhr professionelle Eisrevuen zum Thema „Sound of Movies“. Eintritt mit Tageskarte, ab 16 Uhr mit Abendticket (7 Euro als Verzehrgutschein) .

Wolfsburger Weihnachtsmarkt: 21. November bis 29. Dezember. Die Porschestraße verwandelt sich in ein traditionelles Weihnachtsdorf mit Holzhütten, Winterwald und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm: Auftritte von Chören und Musikgruppen auf der Bühne unter dem Glasdach und an der Glühweinpyramide vor der City-Galerie, After-Work-Feiern und Puppenspiel-Aufführungen. Von Freitag bis Sonntag, jeweils 18 Uhr, besucht der Weihnachtsmann mit einem echten Rentier-Gespann den Markt. Bastelaktionen und Märchenstunden können im Haus des Weihnachtsmanns im „Winterwald“ erlebt werden.

Weihnachtszauber im Fallersleber Schlosshof: 25. bis 27. November. Feierliche Markteröffnung am 25. November um 18 Uhr mit herzoglichem Hofschreiber und historischen Verkleidungen sowie dem Jagdhornbläserkorps. Am 26. November von 14 bis 21 Uhr Markt mit zahlreichen musikalischen Aufführungen. Am 27. November Programm ab 13 Uhr. 18. Uhr Ökumenischer lebendiger Adventskalender. Das Hoffmann von Fallersleben-Museum hat an allen drei Tagen geöffnet.

Poetischer Advent im Schloss Wolfsburg: 3. und 4. Dezember, 11 bis 19 Uhr. Mit Kunsthandwerk, Musikvorführungen und Weihnachtsgeschichten sowie einer Kreativwerkstatt für Kinder. Eintritt: 1,50 Euro.

SALZGITTER

Weihnachtsmarkt Lebenstedt: 21. November bis 29. Dezember in der Fußgängerzone. Montag bis Samstag von 11 bis 20, Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember geschlossen. Eröffnung am 24. November um 17 Uhr mit großem Weihnachtssingen. Am 17.Dezember um 14 Uhr Gänseverlosung.

Adventstreff und Spielzeugbörse im und ums Schloss Salder: 10. und 11. Dezember, Samstag von 14 bis 22, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Schloss wird illuminiert. Am Samstag Rock’n’Roll Christmas Concert, am Sonntag weihnachtlichen Posaunenklänge. Zahlreiche Kunsthandwerker. Zudem findet die 32. Spielzeugbörse mit Sammlern aus ganz Niedersachsen statt. Sie öffnet am Samstag von 13 bis 18, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Der Christkindlmarkt im Schloss Oelber lockt mit hochwertigem Kunsthandwerk. Foto: Elke Kräwer

Christkindlmarkt auf Schloss Oelber: 2. bis 4. und 9. bis 11. Dezember, freitags von 15 bis 20, samstags 11 bis 20, sonntags 11 bis 19 Uhr. Kerzenschein und Weihnachtszauber mit mehr als 100 Ausstellern. Christkindlmarkt im Schloss, den Stallungen, der alten Schmiede auf 2000 Quadratmetern. Für Unterhaltung sorgen die Madison Skiffle Company, der Weihnachtscircus, Akkordeonmusik, Chöre aus der Region und der Laternenumzug mit dem Nikolaus. Samstag Andacht in der Schlosskirche St. Annen.

Eintritt: 8 Euro, Jugendliche bis 17 1 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Weihnachtsmarkt in der Wasserburg Gebhardshagen: 26. und 27. November. Kasperletheater am Samstag um 16.30 und 18.30, Sonntag um 12.30 und 15.30 Uhr. Samstag ab 19.30 Uhr Coverrock mit „Behind the Rhythm“. Mit kulinarischen Spezialitäten in stimmungsvoller Atmosphäre.

PEINE

Peiner Weihnachtsmarkt: 25. November bis 23. Dezember auf dem Historischen Marktplatz, täglich von 11 bis 19 Uhr. Am vierten Advent wird klassisch im Kilt die „Schottische Weihnacht“ gefeiert.

Vechelder Straßenfest: 26. November, Taubenstraße 13 bis 20 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Auf dem Kirchplatz findet ein Adventsmarkt statt. Ab 18.30 Uhr spielen Rock4Magic.

Weihnachtsmarkt in Lengede: 26. und 27. November, Samstag 15 bis 21 Uhr, Sonntag 14 bis 20 Uhr. Im Festsaal am Woltwiescher Weg und auf dem Gelände des Bürgerhauses werden kulinarische Spezialitäten und Kunsthandwerk angeboten. Kinder können kostenlos Karussell fahren.

Weihnachtsmarkt in Wendeburg: 26. und 27. November, Samstag, 14 bis 22 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Entlang der Schulstraße werden kulinarische Spezialitäten und Hobbykunst angeboten, dazu gibt es Musik und Tanzvorführungen.

Weihnachtsmarkt in Edemissen: 3. Dezember, 13 bis 21 Uhr. Im Chaulnes-Park bieten rund 25 Verkaufsstände handwerkliche Produkte an. Zum Programm gehören auch Kutschfahrten sowie ein Mitmach- und Bastelangebot.

WOLFENBÜTTEL

Hajos Feuerzangenbowle auf dem Wolfenbütteler Markt. Foto: Bertram

Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt: 22. November bis 23. Dezember, täglich 11 bis 21 Uhr. Er findet vor historischer Fachwerkkulisse auf dem Stadtmarkt statt – und das seit 1585. An allen vier Adventswochenenden öffnen einige Innenhöfe ihre Pforten: freitags von 16 bis 21, samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende findet ein Kunsthandwerkermarkt im stilvollen Ambiente der Kommisse statt (freitags 14 bis 19, samstags 11 bis 19 und sonntags 11 bis 18 Uhr). Ein umfangreiches Unterhaltungs- und ein Kinderprogramm rundet den Weihnachtsmarkt ab.

Adersheimer Weihnachtsmarkt: 26. November, 13 bis 19 Uhr, rund um die Jacobi-Kirche . Lokale Händler stellen aus. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr vorbei.

Weihnachtsmarkt im Schloss Wolfenbüttel: 25. November, 14 bis 18 Uhr, 26. November, 10.30 bis 18 Uhr, 27. November, 10.30 bis 17.30 Uhr. Mehr als 50 Kunsthandwerker aus ganz Deutschland bieten im historischen Ambiente des Wolfenbütteler Schlosses kreative Weihnachtsgeschenke an.

Weihnachtsmarkt in der Grotjahn-Stiftung Schladen: 26. November, 14.30 bis 18 Uhr. Mit festlich geschmückten Buden im Innenhof vor der Scheune. Kunsthandwerk und Köstlichkeiten. Der Nikolaus kommt um 17 Uhr.

Stephanusmarkt in Schöppenstedt: 2. und 3. Dezember, ab 14.30 Uhr. Freitag Beginn mit Familiengottesdienst mit dem Kindergarten Hummelburg, anschließend buntes Programm und ab 17 Uhr Livemusik. Samstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr, mit buntem Programm. Um 17 Uhr in der Stephanuskirche gemeinsames Singen: „Singt Weihnachten“.

Sickter Weihnachtsmarkt: 3. Dezember, 13 bis 21 Uhr, 4. Dezember, 12 bis 20 Uhr. Mit Kunsthandwerk und Leckereien sowie Musik von Spielmannszügen und Chören.

Neuerkeröder Weihnachtsmarkt: 11. Dezember, 13 bis 18 Uhr. Der adventliche Markt hat eine besondere Atmosphäre. Mehr als 80 Stände bieten Kunstgewerbliches und ökologische Produkten aus der Region an. Geöffnet sind auch die Neuerkeröder Kunstwerkstatt ‚Villa Luise‘, Kleiderladen und Gärtnerei. Für Musik sorgt die Band Carpe Noctem aus Jena.

GIFHORN

Gifhorner Weihnachtsmarkt: 23. November bis 23. Dezember, in der Fußgängerzone, täglich von 10 bis 19 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr. Im Bereich des Ceka-Brunnens gibt es Puppentheater, einen Schnellzeichner und Musik. Insgesamt gibt es 40 Weihnachtsbuden.

Die Zeiten sind himmlisch für Leckermäuler. Foto: Kleinschmidt/BestPixels.de

Gifhorner Schlossmarkt: Samstag, 26. November, 12 bis 20 Uhr, Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr. Eine festliche Illumination des Schlosses und adventliche Musik gehören zum Programm. Es gibt einen Koffermarkt, Kunsthandwerk und Kinderbasteln.

Weihnachtsmarkt Hankensbüttel: 3. und 4. Dezember, Samstag 14.30 bis 21 Uhr, Sonntag 14.30 bis 18 Uhr. Rund um die Pankratius-Kirche werden kleine Buden mit weihnachtlichen Artikeln aufgebaut. Zusätzlich gibt es ein Angebot an Musik, Glühwein und Essen.

Adventsmarkt Groß Schwülper: Sonntag, 27. November, 11 bis 19 Uhr. Markt rund um Kirche und das Bürgerzentrum.

Müdener Weihnachtsmarkt: Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr. Im historischen Ortskern steht eine der größten selbstgebauten Weihnachts-Pyramiden Norddeutschlands. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt.

HELMSTEDT

Helmstedter Weihnachtsmarkt: 25. November bis 20. Dezember, auf dem Marktplatz, montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr. Knapp 50 Aussteller sind dabei, täglich ab 18 Uhr treten Chöre und Musikgruppen aus Helmstedt am Weihnachtswäldchen auf. Familien-Weihnachtskino an jedem Samstag um 11 Uhr im Kino Camera am Holzberg. Der Weihnachtsmann kommt an jedem Mittwoch von 16 bis 18 Uhr.

Königslutteraner Adventsmarkt: 9. bis 11. Dezember, rund um die Stadtkirche, freitags, 14.30 bis 21 Uhr, samstags, 12 bis 21 Uhr, sonntags, 12 bis 18 Uhr. Buntes Rahmenprogramm mit Konzerten, Ausstellungen, Andachten und einem Kinderkarussell.

Schöninger Weihnachtsmarkt: 8. bis 11. Dezember, täglich von 14 bis 20 Uhr. Es gibt rund 40 Stände. Das Rathaus wird illuminiert, abendlich läuft die Nietenverlosung.

Weihnachtsmarkt auf der Burg Warberg. Sonntag, 11. Dezember, 10 bis 18 Uhr. In historischem Ambiente und mit Verkauf von Weihnachtsbäumen.

HARZ

Quedlinburger Adventsstadt: 25. November bis 21. Dezember, auf dem Marktplatz, sonntags bis donnerstags 11 bis 20, freitags 11 bis 22, samstags 10 bis 22 Uhr. Ein Märchenwald, Adventskonzerte und Chorauftritte gehören zum Programm im Fachwerkambiente des Weltkulturerbes. Am 1., 2. und 3. Advent werden viele Innenhöfe Quedlinburgs zur Reihe „Advent in den Höfen“ geöffnet.

Goslarer Weihnachtsmarkt: 23. November bis 30. Dezember, montags bis samstags 10 bis 20 Uhr, sonntags 11 bis 20 Uhr, Weihnachtswald jeweils bis 22 Uhr. An den Adventswochenenden gibt es zusätzlich ein musikalisches Programm. Beim „Weihnachtlichen Rammelsberg“ erleuchtet der Bergwerksstollen.

Wernigeröder Weihnachtsmarkt: 25. November bis 22. Dezember, freitags und samstags, 10 bis 21 Uhr, sonntags bis donnerstags, 10 bis 19 Uhr. Auftritten von Kinderchören und Bläsergruppen sind ab 17 Uhr an einigen Tagen zu belauschen. Eine Zwergentafel auf dem Nicolaiplatz lädt die kleinen Gäste zu Kinderpunsch und Bratäpfeln ein.

Osteroder Weihnachtsmarkt: 25. November bis 23. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr. Jedes Adventswochenende wird mit eigenem Motto gefeiert. Hobbykünstler und Kunsthandwerker stellen an den Wochenenden aus. Jeden Donnerstag können Liebespärchen vergünstigt auf dem Weihnachtsmarkt schlemmen.

Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg: 9. bis 18. Dezember, montags bis freitags 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 15 bis 20 Uhr. Ein täglich wechselndes Kulturprogramm erwartet Zuschauer auf der Weihnachtsmarktbühne. Kinder dürfen sich auf Märchenvorlesungen freuen.

Bad Harzburger Winterzauber: 21. November bis 8. Januar, montags bis samstags 10.30 bis 19.30 Uhr, sonntags und feiertags 12 bis 19.30 Uhr. Mit Kinderkarussell und kulianrischen Spezialitäten.

IN DER UMGEBUNG

Weihnachtsmarkt auf Schloss Fürstenberg: 1. und 2. Adventswochenende jeweils zwischen 12 und 19 Uhr. 40 Aussteller bieten Kunsthandwerk an, ein Kunstschmied demonstriert vor Ort sein handwerkliches Können, und zwei Alpakas sind auch dabei. Am 6. Dezember kommt um 14 Uhr der Nikolaus.

Celler Weihnachtsmarkt: 24. November bis 27. Dezember, sonntags bist donnerstags 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr. Die 14 Meter hohe Weihnachtspyramide und 80 geschmückte Buden laden zum Verweilen ein. Im Weihnachtswald auf der Stechbahn können die Gäste traditionelles Kunsthandwerk kaufen.

Hannoveraner Weihnachtsmarkt: 24. November bis 22. Dezember, täglich 11 bis 21 Uhr. Rund um die Marktkirche in der Altstadt sind über 170 Stände zu finden. Kunsthandwerk, weihnachtliches Gebäck und die Feuerzangenbowle warten im festlichen Ambiente.

Hildesheimer Weihnachtsmarkt: 24. November bis 27. Dezember, täglich von 10 bis 22 Uhr, Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen. Der historische Marktplatz ist mit Tannen und Lichterketten geschmückt. Blickfang ist der mit über 7500 LED-Lampen beleuchtete Christbaum. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussel und ein Riesenrad. An den Adventssonntagen treten ab 16 Uhr Bands auf. Am 2. Dezember gibt es die Kostümführung „Oh heiliger Nikolaus“ (8 Euro, Treffpunkt Marktplatz). Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus ab 15.30 Uhr kleine Geschenke.

Magdeburger Weihnachtsmarkt: 21. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags 11 bis 23 Uhr, sonntags 11 bis 21 Uhr. Eine Fahrt mit dem „Skyliner“ ermöglicht einen Blick über den Weihnachtsmarkt. Auf Kinder warten die Märchengasse, ein Bastelhaus, eine Backstube und vieles mehr.

Uelzener Weihnachtszauber: 25. November bis 23. Dezember, montags bis samstags, 11 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr. Mit großer Eislaufbahn und Konzerten in der St. Marien-Kirche.