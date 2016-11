Der Wert der Freiheit

Freiheit wird das übergreifende Thema des Movimentos-Festivals 2017 sein. Internationale Tanz-Ensembles, Lesungen und Konzerte werden es vom 21. April bis zum 21. Mai 2017 aus vielen Blickwinkeln beleuchten.

Auch darüber hinaus will sich die Autostadt mit den vielen Sichtweisen auf den Freiheitsbegriff, ihren Chancen und Risiken beschäftigen. Am Montag, 14. November, lädt sie zu einer Diskussion über geschichtliche, philosophische, religiöse und künstlerische Aspekte des Themas ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Autostadt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter service@autostadt.de oder

0800 288 678 238 wird gebeten.

Auf dem Podium debattieren Bernd Kauffmann, künstlerischer Leiter von Movimentos, der Wiener Philosoph Thomas Macho, die Wolfsburger Superintendentin Hanna Löhmannsröben sowie Dechant Thomas Hoffmann vom Dekanat Wolfsburg-Helmstedt. Die Moderation übernimmt Dietrich Sagert vom Zentrum für evangelische Predigtkultur in Wittenberg.