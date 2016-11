Problem Judenhass

Der Antisemitismus ist in Deutschland kein Phänomen der Vergangenheit“, schreibt die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) in der Ankündigung ihrer Vortragsreihe „Alte und neue Formen des Antisemitismus in unserer Gesellschaft“. Das dürfte spätestens während des letzten Gaza-Kriegs im Sommer 2014 deutlich geworden sein, als bei vorgeblichen Pro-Gaza-Demonstranten in Berlin und Gelsenkirchen Sprüche wie „Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein!“ und „Juden ins Gas“ skandiert wurden.

Antisemitismus ist also noch immer präsent, mal in Form rassistischen Judenhasses, mal als religiöser Antijudaismus, mal als obsessive und überzogene Kritik am Staat Israel.

Die Veranstaltungsreihe der DIG untersucht in Vorträgen und Diskussionsen in Niedersachsen und Bremen Erscheinungsformen des Antisemitismus und Gründe für sein Fortbestehen. In Braunschweig lädt die DIG in Kooperation mit unserer Zeitung zu drei Vorträgen ins Pressehaus ein.

Donnerstag, 17. November: Ursula Rudnick spricht über „Martin Luthers Judenfeindschaft und ihre Folgen. Zum angemessenen Umgang mit einer verstörenden Erbschaft“.

Montag, 21. November: Stephan Grigat referiert über „Die Einsamkeit Israels: Zionismus und die iranische Bedrohung“.

Donnerstag, 24. November: Bernd Moldenhauer analysiert „Elemente und Ursprünge des Antisemitismus“.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, Braunschweig. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.