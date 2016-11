Sushi für alle in Braunschweig und Wolfsburg

Steffen Henssler kocht am Donnerstag live in der Stadthalle Braunschweig und am Freitag im Congresspark Wolfsburg. Foto: dpa

Mit 44 Jahren hat er bereits eine rasante Karriere hinter sich. Nach seiner Ausbildung als Koch in einem Sterne-Restaurant investierte Steffen Henssler einen Lotto-Gewinn von 44 000 D-Mark in den Besuch einer Sushi-Akademie in Los Angeles. Er arbeitete eine Zeit lang in den USA, dann kehrte er nach Hamburg zurück, um mit seinem Vater das Promi-Restaurant „Henssler & Henssler“ und später auch das Sushi-Restaurant „Ono“ zu eröffnen.

2004 begann seine Laufbahn als Fernsehkoch im NDR. 2007 übernahm er bei Vox die Kochshow von Tim Mälzer, ein Jahr darauf stieg er in die ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ ein und moderierte die „Topfgeldjäger“. Mittlerweile hat er seine eigene Sendung „Grill den Henssler“, er führt zwei Restaurants und schrieb bis dato fünf Kochbücher.

Bei Steffen Henssler wird es nicht langweilig. Doch wie wäre es, einmal privat bei ihm zu Gast zu sein? Ihm einem Abend beim Kochen zuzuschauen und seinen Anekdoten zu lauschen? Das will seine Live-Show „Henssler tischt auf...!“ ermöglichen. Da bereitet er die perfekte Sushi-Rolle zu, nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen von „Grill den Henssler“ und fordert den einen oder anderen Gast zum Mitkochen auf.

Am 10. November, 20 Uhr, kocht Henssler in der Stadthalle Braunschweig, am 11. November, 20 Uhr, im Congresspark Wolfsburg.