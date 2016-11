Klassiker zum Start

Das 30. Internationale Braunschweiger Filmfestival startet mit einem Filmkonzert zum Spielfilm „Henry V.“ aus dem Jahr 1944. Zur Eröffnung heute um 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig spielt das Staatsorchester Braunschweig unter der Leitung von Helmut Imig und in Begleitung des Konzertchors Braunschweig, einstudiert von Matthias Stanze.

Sir Laurence Olivier brachte einst den Historienstoff auf die Leinwand. Dabei führte er nicht nur Regie. Er schrieb das Drehbuch und spielte überdies noch die Titelrolle.

Für das „British Film Institute“ zählt „Henry V.“ bis heute zu den besten britischen Filmen aller Zeiten. 1947 erhielt Olivier dafür den Ehren-Oscar.

Für Festivaldirektor Michael Aust ist der Film ein Glücksfall: „Henry V.“ habe eine Brückenfunktion. „Man sieht, wie sich ein abgefilmtes Theaterstück in einen richtigen Film verwandelt“, so Aust. Das Filmfestival zeigt bis zum 13. November an sechs Tagen 134 Lang- und 210 Kurzfilme aus über 50 Ländern, darunter 48 Deutschlandpremieren.