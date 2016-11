Silent Radio zu Gast: Wolters startet neues Konzertformat

2500 erwartete Besucher pro Abend, drei Konzerte an einem Wochenende im Juli 2017 – Wolters und Undercover haben ein neues Format für den Hof der Wolters Brauerei entwickelt. Das Open Air bietet gleich drei hochkarätige Konzerte zwischen den Industriebauten von 1876.

Zu Gast sind am Freitag, 7. Juli, Silent Radio, die am Abend ein Konzert zur Veröffentlichung ihres neuen Albums in der Stadthalle geben. Am Samstag, 8. Juli, steht Gregor Meyle auf der Bühne, am Sonntag, 9. Juli, spielen Dieter Thomas Kuhn und Band das Finale des Konzert-Wochenendes.

Erprobt ist Marco Bittner bei der Planung bereits: Beim legendären Hoffest kamen etwa 60 000 Besucher pro Festwochenende. Der Leiter Eventmanagement der Brauerei stellt aber klar: „Das ist ein neues Format, woran wir schon sehr lange gedacht haben, welches wir in den letzten Wochen intensiv geplant haben.“ Dieses Mal wird alles kleiner, intimer, exklusiver. Nur 2500 Karten gibt es pro Konzert, der Vorverkauf startet am Freitag ab 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen. Bittner plant gemeinsam mit Paul Kunze von Undercover bereits die nächsten Veranstaltungen. Beide sind sich einig, dass sich der Hof als Veranstaltungsort etabliert wird.

Perkowski, Julia