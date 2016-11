Erdgeschichte zum Anfassen

Wenn Thilo Lampe auf einem Klopfplatz loslegt, steht Bequemlichkeit ganz weit hinten. Die Wände im Hintergrund soll man in Evessen nicht bearbeiten, daher hält er sich an bereits lose Gesteinsbrocken.

So sieht die Krone einer versteinerten Seelilie aus.

Kein Mensch ist am Samstagmittag im Erlebnissteinbruch in Evessen, nur einige Wespen schwirren umher. „Oft sind hier auch Eidechsen“, sagt Thilo Lampe. Der 56-jährige Fossiliensammler kommt gerne hierher, es ist sein Lieblingssteinbruch. Hier genießt er die Natur, vor allem aber kennt er hier jeden Stein. Zielsicher steuert er durch den Matsch und an Büschen vorbei auf einen Geröllhaufen zu. Hier liegen größere Brocken aus Muschelkalk. Für den zufälligen Besucher sind das nur ein paar Steine, für Lampe eine Schatzkammer, die es zu erforschen gilt.

Und tatsächlich: Wer genauer auf die Steinspalten blickt, dem fallen versteinerte Muscheln und Stielteile von Seelilien auf. Letztere sind Tiere, die man mit Pflanzen verwechseln könnte. Sie lebten schon vor 480 Millionen Jahren. Im Evesser Steinbruch sind 210 Millionen Jahre alte Seelilien zu finden, denn in dieser Zeit ist die dortige Gesteinsschicht entstanden.

Auch heute leben die Tiere noch, in der Tiefsee. Mit ihren krakenähnlichen Armen am Ende eines langen Stiels fangen sie Mikroplankton und vertilgen es.

Um winzige versteinerte Teile von ihnen zu finden, muss man noch nicht einmal einen Hammer in die Hand nehmen, die Fossilienteile liegen zum Aufsammeln bereit für diejenigen, die sich die Mühe machen hinzusehen.

Doch Lampe will mehr. Es ist eine vielversprechende Ecke, das weiß er mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Sein erstes Fossil fand er im Alter von einem Jahr. Er wusste noch nicht, worum es sich handelte, als er im Ostseeurlaub einen hübschen Stein mit einem Loch darin anschleppte. Doch seine Eltern sahen das kleine Korallenteil, das sich darin verbarg und hoben ihn auf. „Das war wohl Fügung“, sagt Lampe grinsend.

Er schnappt sich einen Geröllbrocken im Steinbruch. „Blind darauf rumklopfen bringt nichts“, sagt er. Er dreht ihn, bis er erkennt, wie die Gesteinsschichten verlaufen. Steinstaub wirbelt durch die Luft, als er mit dem Hammer daraufklopft, dann bricht der Stein entlang einer Schicht wie an einer Soll-Bruchstelle. „Oh, schön!“ ruft er, es ist ein Treffer. Inmitten des weiß-gelblichen Kalkgesteins sind gleich mehrere Glieder eines Seelilienstiels zu sehen und einige Muscheln. „Und da kann jetzt jederzeit auch ein Knochen dazwischen sein, die würden sich in brauner Farbe abheben“, sagt er begeistert. Das Jagdfieber hat ihn nun gepackt, er klopft weiter.

Lampe zieht es zum Sammeln nie aus dem Braunschweiger Land weg. „Es ist hier so vielfältig“, schwärmt er. Die Gesteinsformationen in der Region bildeten fast die gesamte Erdgeschichte ab . Vor allem Flora und Fauna des Erdmittelalters sind hier in versteinerter Form zu finden.

„Man sammelt nur an einem Ort, und da dann richtig“, erklärt Lampe. Das hat er bisher so leidenschaftlich betrieben, dass ihm niemand das Fossiliensammeln als bloßes Hobby abnimmt, der sein Haus betritt. Im Wohnzimmer liegen ein großer Ammonit, Mammutzähne und an der Wand hängt – sein ganzer Stolz – ein gut erhaltener 180 Millionen Jahre alter Fisch. „Das ist eine super Seltenheit“, strahlt er.

Im Lampes Keller verbirgt sich ein Raum, der ebenso in einem Museum sein könnte. In der Mitte stehen Schautische, an jeder Wand hat er Regale und Schaukästen angebracht, und darunter sind schmale Schubladentische, alle voll mit Fossilien in Kalk, Schiefer und Ton. Hier liegen ein Baby-Ichthyosaurier, Libellen-Flügel, Käfer und Krebse. Palmenwedel aus dem Tagebau Schöningen ebenso wie Korallen aus dem Tagebau Winterberg im Harz. 5000 Stück dürfte er inzwischen mitgebracht haben, schätzt er. „Und der Garten und der Schuppen sind voller Kisten von Sachen, die ich noch nicht präpariert habe.“

Das macht er mit Fingerspitzengefühl unterm Mikroskop und in einem Präparationskasten im Nebenzimmer des Kellerraumes.

In einem Schaukasten liegen Wirbelsäulenteile und Rippen eines größeren Ichthyosauriers. Lampe fand sie mit zwölf Jahren in Hondelage. „Ich zeigte meinem Vater den Teil einer Rippe, und er wollte es mir nicht glauben, meinte, es wäre versteinertes Holz.“ Lampe blieb hartnäckig und bewies das Gegenteil.

Seine gezielte Suche begann, als er seinen Vater, einen Hobby-Ornithologen, zu Ausflügen begleitete. „Er hat Vögel gesichtet und ich Fossilien gesammelt.“ Er steckte sich Ziele: Der erste ganze Ammonit, der erste Fischrest, die erste Seelilie.

Stunden des Sammelns mit Freunden stehen hinter seinen Funden. Für den hauptberuflichen Physiklaboranten-Ausbilder bedeuten sie stets Erholung. „Und es ist erstmal ein Kick, wenn man was Tolles findet.“ Manchmal stellt er sich vor, wie es in vergangenen Zeitaltern zuging, als noch Flugsaurier herumflogen. Oft genug findet er nichts: „Das ist das Los eines Fossiliensammlers.“

Nach Lampe wurde mittlerweile der Flügel eines Insekts, der nun für eine neue Gattung steht, benannt: Thilopterus lampei. Der liegt jetzt in der Humboldt-Universität. Mit vielen Paläontologen ist über die Jahrzehnte ein enges Band entstanden. Wenn er etwas Seltenes gefunden zu haben glaubt, gibt er es zur Prüfung weiter. Selbst hat er sich auch viel angelesen, „aber ich möchte nicht versuchen, Halbwissenschaftler zu werden“, stellt er klar, „mir macht es einfach nur Spaß.“

Als Beruf hat er sein Hobby absichtlich nicht ergriffen: Kämen die Hauptberufler doch nur an wenigen Wochen im Jahr zum Sammeln, während er rausfahren kann, wann er möchte.

SUCHSTELLEN Erlebnissteinbruch Evessen, Straße Am Markmorgen. Erlebnissteinbruch Hainholz Königslutter, Schöppenstedter Straße. Führungen an beiden Orten unter (05353) 30 03.

Dusny, Ramona