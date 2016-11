Ein Paradies für Fossiliensammler

Kleine und große Fossiliensammler können sich auf den Aktionstag im Naturhistorischen Museum am Sonntag freuen. Ab 10 Uhr lädt das Museum zum Ausprobieren ein. Eine „Indoor-Grabungsstelle“ von 2 mal 4 Metern mit Schieferplatten aus der Grabungsstelle am Geopunkt Schandelah steht den Forschern am Tag der Fossilien und Gesteine zur Verfügung.

Die Besucher dürfen selbst Schieferplatten spalten und nach Fossilien suchen, die sie danach behalten dürfen. Angeleitet werden sie von einigen studentischen Grabungshelfern von der Posidonienschiefergrabung am Geopunkt Schandelah. Der Tag der Fossilien und Gesteine wird mit der Fossilien-Arbeitsgemeinschaft der Gesellschaft für Naturkunde e.V., dem Förderverein des Museums, ausgerichtet.