Geneses spielen Genesis

Während ihrer rund zweistündigen Show feiert die Gruppe jede Phase der 40-jähriger Karriere der legendären Rock-Gruppe Genesis. Neben zahlreichen Hits der 80er und 90er Jahre führen Geneses auch Klassiker der progressiven Frühphase auf. In unserer Zeitung hieß es im April: „Geneses werden ihrem Anspruch gerecht, eine möglichst authentische Genesis-Show abzuliefern. Dabei biedern die Musiker sich nicht zu sehr an das Original an, sondern wagen eigene Interpretationen.“

