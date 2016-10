Klartext zur Reformation

Braunschweig Peer Steinbrück spricht am 31. Oktober im Braunschweiger Dom.

Auch wenn der heutige Reformationstag kein gesetzlicher Feiertag ist, begeht ihn der Braunschweiger Dom festlich. Schließlich ist es nun 499 Jahre her, dass Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlichte – das große Gedenkjahr beginnt.

Und der Dom feiert nicht allein. Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück kommt. Der Sozialdemokrat spricht in einem Festvortrag ab 17 Uhr über die Friedensfähigkeit in unserer Gesellschaft. Für die Musik sorgt das Blechbläser-Ensemble am Dom unter der Leitung von Kantor Witold Dulski. Dompredigerin Cornelia Götz hält die Andacht. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss sind die Besucher zum Gespräch bei einem Glas Wein im Seitenschiff eingeladen.