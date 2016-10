So funktioniert Familie

Seit dem 15. Oktober berichten wir in unserer Zeitung über alle Aspekte des Familienlebens, über Glück und Leid, über Harmonie und Streit.

Vier Veranstaltungen geben im November unseren Lesern die Möglichkeit, im Braunschweiger BZV-Medienhaus mit Experten persönlich über Familie zu sprechen.

7. November: Ahnenforscher aufgepasst: Ab 19 Uhr erläutert Dirk Weissleder von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände, warum es wichtig ist, frühzeitig Informationen über familiäre Zusammenhange weiterzugeben. Anschließend steht er für Fragen bereit.

8. November: Susanne Jasper liest aus ihrem Erstlings-Werk „Kinder, Kinder“. Sie plaudert mit sympathischer Selbstironie aus ihrem Familienalltag und spricht dabei vielen Eltern aus der Seele. Die Mutter zweier Söhne erzählt amüsant, warum „Mama mal chillen soll“ und warum ein Pfannkuchen ein selbstgemachter sein muss und nicht so ein gummiartiges Fertigding aus der Packung.

11. November: Wer unsicher ist, ob er sein Kind ans Tablet lassen soll, kann bei Stefan Schaper Rat finden. Der Medienpädagoge versetzt Eltern in die digitale Welt ihrer Kinder und zeigt ihnen, dass der Mediendschungel nicht ganz so undurchsichtig ist, wie er scheint.

18. November: Über Konflikte und deren Lösung spricht der Psychologe Jörg Eikmann in seinem Vortrag. Er geht davon aus, dass alle Menschen zwar miteinander sprechen können, sich aber dadurch noch lange nicht verstehen. Oft möchte einer mit seinen Worten etwas erreichen – der andere soll sich ändern. Eikmann erklärt, wie Konflikte in der Familie in positiver Atmosphäre gelöst werden können.

Alle Veranstaltungen finden um 19 Uhr im Medienhaus Hintern Brüdern 23 statt. Karten kosten 6 Euro und sind in allen Service-Centern und bei der Konzertkasse erhältlich. Inhaber der Payper-Card zahlen nur 3 Euro.