Spuren jüdischer Kultur

Ein Rundgang in Steinhorst und eine Ausstellung im Braunschweiger Landesmuseum befassen sich mit dem Judentum.

Das Haus, das heute als Gemeindehaus in Steinhorst im Landkreis Gifhorn bekannt ist, hat eine bewegte Geschichte. Erbaut wurde es von dem bekannten Architekten Heinrich Tessenow als „Land- und Lehrgut für Landwirtschaft Steinhorst“. Die jüdische Bevölkerung bekam hier eine Ausbildung in Handwerk und Landwirtschaft. Etwas, das ihnen lange vorenthalten wurde.

Das Israel-Jacobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte lädt nun Besucher am Sonntag um 14 Uhr zum Rundgang in das gut erhaltene Gemeindehaus ein. Nach einem Vortrag vom Tessenow-Experten Theodor Böll aus Berlin geht es rüber in das Schulmuseum. Dort gibt es bis zum 16. Dezember eine Sonderausstellung zur Reformarchitektur Tessenows. Der Rundgang ist kostenlos.

Auch eine Ausstellung im Zweigmuseum Hinter Aegidien des Landesmuseums Braunschweig beschäftigt sich mit den Zeugnissen der jüdischen Kultur. Im 19. Jahrhundert war die „Wissenschaft des Judentums” maßgeblich für den Aufbruch der Juden in die Moderne: Jüdische Religion, Kultur und Geschichte sollte zu einem gleichrangigen Gegenstand der Wissenschaft werden. Die Region Braunschweig spielte für die Entstehung der Wissenschaft des Judentums eine besondere Rolle. Der Weg dieser Ideen von Deutschland nach New York und zurück ist zugleich ein Spiegel der deutsch-jüdischen Geschichte.

Die Ausstellung läuft vom 17. November bis zum 5. März und hat von Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene, 3 Euro ermäßigt und 2 Euro für Kinder bis 16 Jahre.