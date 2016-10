Die schönsten Radtouren: Wege zu Holz, Wind und Wasser

Wir starten am Bahnhof in Vechelde. Von dort aus geht es die Hildesheimer Straße entlang in Richtung Denstorf.

Schlosspark Vechelde: Ein Abstecher in den Schlosspark hinter dem Bürgerzentrum lohnt sich. Das Bürgerzentrum liegt auf der rechten Seite, man fährt vom Bahnhof nur wenige Minuten bis dorthin. Das prächtige Portal aus dem 18. Jahrhundert, das vor dem Bürgerzentrum steht, ist kaum zu übersehen. Der Park ist im Barockstil angelegt, mit Rondellen und Rosenpflanzungen, einer Rasenfläche und einem kleinen Gehölz. Die große Skulptur stellt übrigens Hades, den Gott der Unterwelt dar, der die Fruchtbarkeitsgöttin Persephone raubt.

Stichkanal: Kurz vor dem Ortsausgang biegen wir links ab und folgen der Straße durch Vechelade weiter bis zur Brücke über den Stichkanal, der den Mittellandkanal mit den Salzgitteraner Hafenanlagen verbindet. Wir überqueren den Kanal und schieben die Räder auf der rechten Seite der Brücke zum Wasser hinab.

Weiter geht’s rechts herum, vorbei am Yachthafen Heidanger, wo schmucke Boote zu sehen sind. Wir fahren in Richtung Bortfeld, bis zur sehenswerten Marina, wo der Stichkanal in den Mittellandkanal mündet. Dort überqueren wir den Mittellandkanal und radeln in Richtung Wendezelle und Wendeburg weiter.

Wendezelle und Wendeburg: Die Häuser von Wendezelle sind schon fast zu sehen, wir passieren den Kreisel, der Braunschweiger Straße durch Wendezelle und Wendeburg folgend. Man kann dort übrigens in den Wendezeller Stuben einkehren, das Landgasthaus liegt auf der rechten Seite. Am Ende der Braunschweiger Straße biegen wir links in die Peiner Straße ab, von dort aus folgen wir der Beschilderung in die Mühlenstraße, denn dort, wie schon der Name vermuten lässt, befindet sich eine Mühle aus dem Jahr 1868. Von der Mühle aus rollen wir in Richtung Landesstraße 321, auf dem parallel verlaufenden, asphaltierten Radweg geht es weiter nach Sophiental, wo wir wieder den Kanal überqueren.

Fürstenauer Holz: Der Weg führt durch die Natur, mit etwas Glück hört man in der Ferne einen Hirsch röhren oder erspäht einen anderen Bewohner des Waldes. Wir verlassen das Gehölz an der Straße, die nach Wahle führt, der Kreisstraße 21.

Wahle und Vechelde: Wir fahren durch Wahle wieder nach Vechelde hinein, dabei überqueren wir die Ortsumgehung und kommen wieder an die Hildesheimer Straße. In der Pizzeria und Eisdiele bei Toni können wir uns stärken.