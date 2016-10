Sie lassen Blinde die Fußballspiele sehen

Begeistert klatscht Lisa Niehaus die Spieler von Eintracht Braunschweig ab, als diese auf ihrer Ehrenrunde bei der 21-Jährigen vorbeikommen. Soeben hat das Team gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 1:0 gewonnen und durch die Patzer der Konkurrenz die Tabellenführung ausgebaut. Niehaus grinst über das ganze Gesicht: „Besser ein dreckiger Sieg als ein Unentschieden in letzter Minute.“

Sie hat die gesamten 90 Minuten von ihrem Stammplatz im Rollstuhl vor Block 3 mitgefiebert, doch keine Sekunde von der Begegnung gesehen. Denn Niehaus ist von Geburt an sehbehindert. Und trotzdem hat sie den Spielverlauf vor ihrem geistigen Auge mitbekommen, dank Paul Beßler (71) und Jochen Hoppe (63). Die beiden haben ihr und den etwa zehn anderen blinden Eintracht-Fans im Stadion das Spiel in einer Vollreportage näher gebracht. Immer auf Ballhöhe, leicht blau-gelb gefärbt, und kaum Statistiken – das sind die Markenzeichen ihrer Live-Berichte.

Seit 2007 gibt es diesen Service im Eintracht-Stadion – in der dritten Liga war damals das Fußball-Angebot einmalig, über Kopfhörer im Stadion den Spielkommentar mitzubekommen. Rolf Claas, ehemaliger Chef der Kreisgruppe Braunschweig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, hat damals mit den Vereinsverantwortlichen über diese Idee verhandelt. „Vorher gab es für uns nur Radioübertragungen als Möglichkeit“, erzählt der 76-Jährige. Neben ihm sitzt Irmgard Gaus (85). Sie war wie Claas bereits in der Meisterschaftssaison 1966/67 Feuer und Flamme für die Eintracht. Da ihr Augenlicht altersbedingt langsam abnimmt, ist sie begeistert über diese technische Möglichkeit. „Ich finde den Service höchst anerkennenswert.“

Heute gibt es Kopfhörer für bis zu 18 Fans. Die Reporter verteilen sie vor dem Anpfiff persönlich. „Wir wollen auch ein bisschen Brücken bauen. Ihre Meinung teilen uns die Hörer regelmäßig mit. Oft fallen Sätze wie: Ohne euch könnten wir nichts sehen. Pausen dürfen wir daher in den Kommentaren nicht machen“, sagt Beßler.

Er und Hoppe nehmen an diesem Sonntag in der obersten Reihe auf der Pressetribüne Platz. Eine Stunde vor Anpfiff treffen sie ein und verkabeln die Technik, zu der ein Mischpult, ein Funk-Sender und Headsets gehören. „Die Kopfhörer sind im gesamten Stadion nutzbar, auch auf der Gegengeraden oder im Fanblock“, sagt Beßler. Ein Lautstärkeregler macht den Kommentar auch dann hörbar, wenn der Geräuschpegel im Stadion durch Fangesänge sowieso schon laut ist. Doch Fans wie Dirk Busse wollen beides. Er hört auf dem linken Ohr den Kommentar und setzt den rechten Teil des Kopfhörers bewusst neben das Ohr, um die Atmosphäre aus der Südkurve mitzubekommen.

Beßler, pensionierter Förderschullehrer aus Salzgitter-Gitter, kommentiert seit 2003. Er begann seine ehrenamtliche Reporterkarriere in Wolfsburg. Damals war er noch allein. Wenig später holte er Hoppe dazu. Der Braunschweiger Fred Lorenz (48) hat vor zwei Jahren das Team komplettiert, das sich bei den Heimspielen in Braunschweig und Wolfsburg abwechselt. Michael Kuhna (43) aus Braunschweig unterstützt das Reporter-Trio sporadisch.

Einen Monitor für strittige Szenen brauchen die Herren nicht. „Wenn es doch brenzlig wird, zücke ich mein Tablet und schaue mir die Situation noch einmal bei Sky Go an“, erzählt Hoppe. Der Vertriebsingenieur im Ruhestand aus Salzgitter-Bad hat auch einen Trick parat, wie Entfernungen zum Tor geschätzt werden können – ohne virtuelle Grafiken. „Die Streifen auf dem Rasen geben gute Anhaltspunkte. Sie sind etwa fünfeinhalb Meter breit.“

Sehbehinderten-Kommentatoren gibt es mittlerweile in vielen Stadien der Republik. Regelmäßig treffen sie sich auf Fortbildungen, tauschen sich aus und hören sich Vorträge an. „In unserer Region ist der Service vergleichsweise recht gut“, findet Beßler. „Es gibt Stadien, da sitzen die Reporter und ihre Zuhörer hundert Meter entfernt. Einen Kontakt zwischen ihnen und Hilfe bei technischen Problemen während des Spiels gibt es nicht.“ In Braunschweig übernimmt Ordnungskraft Heike Gifhorn diese Aufgabe. Sie ist die gute Seele bei den Sehbehinderten in Block 4. Sollten die Kopfhörer kaputt sein oder ein Fan auf die Toilette müssen, hilft sie aus.

Die Aufstiege der Eintracht, das 5:5 gegen Fortuna Düsseldorf im Mai 2009, aber auch das Champions-League-Spiel des VfL gegen Real Madrid oder seine Siege gegen den FC Bayern – Beßler und Hoppe zählen zahlreiche Fußball-Höhepunkte auf, bei denen sie dabei sein durften. Sie kommentieren aber auch Stücke im Staatstheater oder Leichtathletik-Meisterschaften. Der nächste Einsatz in Braunschweig am kommenden Wochenende wird für das Reporter-Team ein Saison-Höhepunkt, auf den es sich schon jetzt freut. Dann kommentiert das Team das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96.

DER STADIONBESUCH Eintracht-Tickets für Sehbehinderte sind ausschließlich im Vorverkauf in der Geschäftsstelle, Hamburger Straße 210, von montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr erhältlich. Sie kosten 13 Euro. Die Plätze befinden sich in Block 4 auf der Haupttribüne. Sehbehinderte Rollstuhlfahrer bezahlen zehn Euro. In beiden Fällen hat die Begleitperson freien Eintritt. Karten für den VfL für Sehbehindertegibt es zum Preis von 13 Euro. Die Fans sitzen in Block A. Sehbehinderte Rollstuhlfahrer bezahlen fünf Euro. Die Begleitperson hat freien Eintritt. Karten unter (0 53 61) 8 90 39 03.

Lienert, Stefan