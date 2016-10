Im Rennen um das „Goldene Hirn“

Am Freitag messen sich im Haus der Wissenschaft Nachwuchsforscher.

Beim „Science Slam“ in Braunschweig treten am 28. Oktober sechs Nachwuchswissenschaftler gegeneinander an und werben mit ihren Zehn-Minuten-Vorträgen um die Gunst des Publikums.

Seit 2008 veranstaltet das Haus der Wissenschaft regelmäßig den Braunschweiger Science Slam. Nachwuchswissenschaftler messen sich im Kampf um das „Goldene Hirn“. Mit einem populärwissenschaftlichen Vortrag wollen sie die Aufmerksamkeit und die Herzen der Anwesenden gewinnen. Kriterium ist nicht die beste Forschung, sondern der beste Vortrag.

Was die Planung eines DJ-Sets mit Psychologie zu tun hat, erklärt Marcus Friedrich von der TU Braunschweig. Wie man die Emissionen aus dem letzten Mauritiusurlaub wieder ausgleicht, verrät Viridiana Alcántara vom Thünen-Institut. Und in welcher literarischen Beziehung Marcel Beyer und Georg Trakl zu Rapper Eminem stehen, erläutert Robert Hain. Die Science-Slammer legen ab 20 Uhr los. Der Eintritt kostet 8 Euro, 4 Euro bei Ermäßigungen.