Comedy und Theater auf Zuruf

Am Dienstag und Mittwoch bestimmt das Publikum in Wolfsburg den Verlauf des Theaters.

Bis fünf zählen und dann geht es los. Bei der „Improshow“, die heute und morgen im Hallenbad Wolfsburg gastiert, reagieren die vier Schauspieler innerhalb von Sekunden auf die Schlagwörter, die ihnen das Publikum zuruft: Thema, Szene oder Ort.

Wie der Abend verläuft, ob eine Horror-Geschichte, ein Drama, eine Liebeskomödie oder ein Krimi erzählt wird, hängt dementsprechend ganz vom Publikum ab. Heute Abend sind Erwachsene und Jugendliche für die Show des Bremerhavener Ensembles „Instant Impro“ eingeladen, am Mittwochvormittag dann ein junges Publikum ab zehn, beziehungsweise zwölf Jahren. Seit 2008 sind die vier Bremerhavener immer wieder zu Gast in Wolfsburg und fordern das Publikum auf, sich einzubringen. Am Dienstagabend geht es um 19 Uhr los, am Mittwoch um 9 und 11 Uhr. Karten sind ab 8 Euro zu haben.