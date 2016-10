Wie esse ich richtig?

Ist Gemüse wirklich gesünder als Fleisch? Und ist jedes Fett schlecht für den Körper? Was sagen Kalorien über den Gehalt des Essen aus?

Antworten zu diesen Fragen möchte der Markt „Gesund trifft Genuss“ in unserem BZV Medienhaus am Sonntag geben. Am Vormittag stehen Vorträge auf dem Programm, über Zutatenlisten, Ernährungstrends und Essen in Bio-Qualität. Um 14 Uhr erläutert dann Melanie Mühl, Mitautorin des Buches „Die Kunst des klugen Essens“, was kluges Essen ist und versucht den Besuchern die Ernährungswelt ein Stück näher zu bringen. Sie spricht über um Essverhalten, Ernährungswahrheiten und neue Erkenntnisse der Ernährungsforschung.

Erzeuger aus unserer Region bieten am Nachmittag auf dem bunten Marktplatz der Genüsse Kostproben an, von Käsekuchen über Gewürzen zum frische Hofgemüse. Profikoch Marcel Lange gibt Tipps und Tricks für das Kochen preis, und Anna Gliema stellt glutenfreie, zuckerfreie und vegane Süßwaren her.