Kollektives Gruseln

Wenn abends im Dunkeln der Regen an die Fenster prasselt, der Wind um das Haus heult, der Nebel durch die Straßen zieht, dann bietet die Natur genau die richtige Kulisse für einen guten Krimi.

Das Braunschweiger Krimifestival, veranstaltet von der Buchhandlung Graff, lädt nun ab Sonntag zum siebten Mal zum kollektiven Gruseln ein. Bis zum 9. November lesen sich Schriftsteller durch 38 Veranstaltungen in ganz Braunschweig. Krimi-Autoren aus den USA, England und Australien, sind angereist, aber auch aus Deutschland.

Zum Auftakt kommt der amerikanische Autor Cody McFadyen ins Große Haus des Staatstheaters. Gemeinsam mit der Moderatorin Margarete von Schwarzkopf (NDR) und der Schauspielerin Nina Petri präsentiert er „Die Stille vor dem Tod“ – die Fortsetzung der Reihe um die FBI-Agentin Smoky Barrett. Hierfür gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Auch wenn viele Lesungen schon ausverkauft sind, gibt es für einige noch Karten. So zum Beispiel für die Lesung „Zerschnitten“ mit Paul Cleave und Wulf Dorn am Montag, 24. Oktober, in der Stadtbibliothek Braunschweig, „Das Mona-Lisa-Virus“ mit Tibor Rode am 27. Oktober oder auch für den britischen Autor Mark Billingham, der am 31. Oktober gemeinsam mit dem Hörbuchsprecher Uve Teschner „Die Schande der Lebenden“ vorstellt.

Mehr Informationen gibt es unter www.krimifestival-bs.de. red