Im Kostüm durchs Schloss

Am Sonntag, 23. Oktober, führt ab 14 Uhr Herzog Carl im Kostüm durch das Schlossmuseum Braunschweig. Karten kosten 16 Euro.

Die Kinder der Jugendkunstschule Buntich eroberten in den Herbstferien das Braunschweiger Schlossmuseum. In Zukunft wollen Museum und Schule weitere Projekte anbieten. Am Sonntag werden Familien von Herzog Carl im Kostüm durch zwei Schatzkammern geführt: die Ausstellung „Schatzkammer Harz“ und die Schatzkammer des Herzogs im Naturhistorischen Museum.